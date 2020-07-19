AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الجيزة تناشد المواطنين: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح لمن قدم الطلب

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:18 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة، أن آخر موعد لسداد المواطنين لرسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، هو 15 أغسطس المقبل، لمن سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح.

 

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد دعا المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية خاصة في ظل موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.

 

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد حدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، مشددا على ضرورة سداد أى مخالف قيمة جدية التصالح، لأنه في حال الامتناع سيتم إزالة مخالفته على الفور.


وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيجري فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، ستخصم في هذه الحالة المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيرد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

 

وفيما يلي التفاصيل الخاصة بمبالغ جدية التصالح التي جرت الموافقة عليها:

 

مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات الردود 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات بناء دور السطح 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

الحكومة تحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء.. بدء السداد في 15 يوليو المقبل.. و30 سبتمبر آخر موعد للتقدم بالطلبات

النائب أمين مسعود: التصالح فى مخالفات البناء يحقق إيرادات كبيرة للدولة

الحكومة توافق على تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

9 قرارات مهمة للحكومة..عدم الكشف عن شخصية المجني عليه في جرائم هتك العرض.. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

مجالس المدن بمطروح تبدأ تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

ترشيحاتنا

بعد إصابة حكم بكورونا.. اتحاد الكرة يفرض السرية على معسكر حكام الدوري

بـ ملابس كاجوال .. جوهرة تخطف الأنظار برفقة حسن شاكوش

7 أعمال أوصى بها الرسول في العشر الأوائل من ذي الحجة

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

التعليم تنفي تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس قبل توزيعها في اللجان

عاد للحياة بعد دفنه 3 أشهر.. حكاية مدرس تهز مصر.. ماذا حدث؟.. فيديو

AdvertisementS

انحسار مفاجئ للنيلين.. خروج محطات مياه عن الخدمة في السودان

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

وثيقة أمريكية تثبت هروب كورونا من مختبر ووهان

فضيحة كبرى لنظام أردوغان .. وثائق سرية تكشف تجسسا دبلوماسيا لـ تركيا في كندا

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

كيلو البط بـ 32 جنيها .. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 19 -7 - 2020

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

لأول مرة .. شوبير يعلن التفاصيل المالية لعقد رينيه فايلر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. شاهد 4 إطلالات لـ محمد رمضان في كليب تيك توك

5 عادات غذائية خاطئة تجنبها صباحًا

صحي وفعال.. نوع من الفاكهة يعالج الإسهال والإمساك