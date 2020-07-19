الجيزة تناشد المواطنين: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح لمن قدم الطلب

أعلنت محافظة الجيزة، أن آخر موعد لسداد المواطنين لرسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، هو 15 أغسطس المقبل، لمن سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد دعا المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتقدم في إنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية خاصة في ظل موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها في مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية التي تسببت تلك المخالفات في تهالكها.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد حدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، مشددا على ضرورة سداد أى مخالف قيمة جدية التصالح، لأنه في حال الامتناع سيتم إزالة مخالفته على الفور.





وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيجري فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، ستخصم في هذه الحالة المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى "جدية الطلب" من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيرد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.

وفيما يلي التفاصيل الخاصة بمبالغ جدية التصالح التي جرت الموافقة عليها:

مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات الردود 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات بناء دور السطح 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.

مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.