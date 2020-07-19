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أخبار العالم

انفجار في منشأة للطاقة بمحافظة أصفهان الإيرانية

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:25 ص
انفجار في منشأة للطاقة
انفجار في منشأة للطاقة بمحافظة أصفهان الإيرانية
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، بوقوع انفجار فى منشأة للطاقة في محافظة أصفهان بوسط ايران، اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة الإيرانية أنه لا توجد أنباء عن وقوع  إصابات.

وصرح المدير العام لشركة اصفهان للطاقة لـ "إرنا" بأن الانفجار نجم عن تآكل وتمزق أحد المحولات في محطة توليد الكهرباء.

ومنذ أواخر يونيو، وقعت سلسلة من الانفجارات والحرائق غير المبررة في المنشآت النووية والصناعية الإيرانية.

وفي وقت سابق، اندلع حريق في ميناء بوشهر بجنوب إيران واشتعال النيران في ثلاث سفن على الأقل، كما  لقى شخصان مصرعهما فى انفجار وقع فى مصنع بجنوب طهران.

بالإضافة إلى اندلاع حريق في مبنى على مستوى سطح الأرض في منشأة نطنز تحت الأرض الإيرانية، وهو محور برنامج تخصيب اليورانيوم في البلاد، والذي قالت السلطات إنه تسبب في أضرار جسيمة.
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