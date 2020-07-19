انفجار في منشأة للطاقة بمحافظة أصفهان الإيرانية

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا"، بوقوع انفجار فى منشأة للطاقة في محافظة أصفهان بوسط ايران، اليوم الأحد.





وأضافت الوكالة الإيرانية أنه لا توجد أنباء عن وقوع إصابات.





وصرح المدير العام لشركة اصفهان للطاقة لـ "إرنا" بأن الانفجار نجم عن تآكل وتمزق أحد المحولات في محطة توليد الكهرباء.





ومنذ أواخر يونيو، وقعت سلسلة من الانفجارات والحرائق غير المبررة في المنشآت النووية والصناعية الإيرانية.





وفي وقت سابق، اندلع حريق في ميناء بوشهر بجنوب إيران واشتعال النيران في ثلاث سفن على الأقل، كما لقى شخصان مصرعهما فى انفجار وقع فى مصنع بجنوب طهران.



