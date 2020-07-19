29.4 مليار درهم قيمة تجارة خدمات الاتصالات في الإمارات خلال 3 سنوات

أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بلوغ قيمة تجارة خدمات الاتصالات في دولة الإمارات 29.4 مليار درهم تقريبا خلال السنوات الثلاث الماضية 2017- 2019 مما يعكس النشاط الكبير الذي شهده القطاع الذي بات يعد أحد أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.





وبحسب تقرير عبر وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الأرقام ذاتها فقد بلغت قيمة تجارة خدمات الاتصالات خلال العام 2019 نحو 9.75 مليار درهم بنمو نسبته 1.2% تقريبا مقارنة مع العام 2017.





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وساهم تواصل نشاط القطاع للعام الثالث على التوالي في زيادة جاذبيته وذلك بشهادة العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة التي باتت تصنفه من حيث التنافسية ضمن المراكز الأولى على مستوى العالم.





ووفقا لمؤشر المعرفة العالمي 2019 ، الذي تم إعداده من قبل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالشراكة مع المكتب الإقليمي للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد حازت دولة الإمارات المركز الأول في العديد من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع ومنها نسبة انتشار الهاتف المتحرك بين السكان، ومستوى المنافسة في قطاع الإنترنت والهاتف وذلك بالإضافة إلى حجم الاشتراكات في خدمة النطاق العريض، وقفزت الدولة في مؤشر الاستثمار في خدمات الاتصالات من المرتبة 86 عاماً 2018، إلى المرتبة الرابعة عالميا 2019 .





وبالعودة إلى تفاصيل حركة نشاط تجارة خدمات الاتصالات على المستوى الربعي خلال العام الماضي فقد بلغت قيمة واردات القطاع 1.27 مليار درهم تقريبا في الربع الأول من 2019 قبل أن ترتفع إلى مستوى 1.33 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.





وفي الربع الثالث من العام الماضي وصلت قيمة الواردات 1.3 مليار درهم في حين بلغت خلال الربع الأخير من العام 1.2 مليار درهم.





أما على مستوى صادرات القطاع فقد بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي 1.15 مليار درهم تقريبا ثم ارتفعت إلى نحو 1.2 مليار درهم، وفي الربع الثالث من العام وصلت القيمة إلى 1.17 مليار درهم قبل أن تستقر عند 1.124 مليار درهم في الربع الأخير من العام.





يشار إلى أن تجارة خدمات الاتصالات تشمل بحسب المفاهيم المستخدمة بدليل الأمم المتحدة الخاص بهذا النوع من التجارة خدمات إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس ،كما تشمل خدمات شبكات الأعمال ، وعقد اجتماعات عن بعد عبر شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم.





كما يدخل ضمن هذه الفئة أيضا خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات والنفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. فيما يتم استبعاد خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف.