AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

29.4 مليار درهم قيمة تجارة خدمات الاتصالات في الإمارات خلال 3 سنوات

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:01 م
الدرهم الاماراتى
الدرهم الاماراتى
Advertisements
قسم الاقتصاد
أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء بلوغ قيمة تجارة خدمات الاتصالات في دولة الإمارات 29.4 مليار درهم تقريبا خلال السنوات الثلاث الماضية 2017- 2019 مما يعكس النشاط الكبير الذي شهده القطاع الذي بات يعد أحد أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.

وبحسب تقرير عبر وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الأرقام ذاتها فقد بلغت قيمة تجارة خدمات الاتصالات خلال العام 2019 نحو 9.75 مليار درهم بنمو نسبته 1.2% تقريبا مقارنة مع العام 2017.

اقرأ أيضا:

وساهم تواصل نشاط القطاع للعام الثالث على التوالي في زيادة جاذبيته وذلك بشهادة العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة التي باتت تصنفه من حيث التنافسية ضمن المراكز الأولى على مستوى العالم.

ووفقا لمؤشر المعرفة العالمي 2019 ، الذي تم إعداده من قبل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالشراكة مع المكتب الإقليمي للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد حازت دولة الإمارات المركز الأول في العديد من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع ومنها نسبة انتشار الهاتف المتحرك بين السكان، ومستوى المنافسة في قطاع الإنترنت والهاتف وذلك بالإضافة إلى حجم الاشتراكات في خدمة النطاق العريض، وقفزت الدولة في مؤشر الاستثمار في خدمات الاتصالات من المرتبة 86 عاماً 2018، إلى المرتبة الرابعة عالميا 2019 .

وبالعودة إلى تفاصيل حركة نشاط تجارة خدمات الاتصالات على المستوى الربعي خلال العام الماضي فقد بلغت قيمة واردات القطاع 1.27 مليار درهم تقريبا في الربع الأول من 2019 قبل أن ترتفع إلى مستوى 1.33 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.

وفي الربع الثالث من العام الماضي وصلت قيمة الواردات 1.3 مليار درهم في حين بلغت خلال الربع الأخير من العام 1.2 مليار درهم.

أما على مستوى صادرات القطاع فقد بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي 1.15 مليار درهم تقريبا ثم ارتفعت إلى نحو 1.2 مليار درهم، وفي الربع الثالث من العام وصلت القيمة إلى 1.17 مليار درهم قبل أن تستقر عند 1.124 مليار درهم في الربع الأخير من العام.

يشار إلى أن تجارة خدمات الاتصالات تشمل بحسب المفاهيم المستخدمة بدليل الأمم المتحدة الخاص بهذا النوع من التجارة خدمات إذاعة أو نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات عن طريق الهاتف والتلكس والبرقيات وشبكات الإذاعة والتليفزيون السلكية والفضائية والبريد الإلكتروني والفاكس ،كما تشمل خدمات شبكات الأعمال ، وعقد اجتماعات عن بعد عبر شبكة الحاسوب، وخدمات الدعم.

كما يدخل ضمن هذه الفئة أيضا خدمات الاتصالات عن طريق الهاتف المحمول، وخدمات صيانة الشبكات والنفاذ الى الشبكة، بما في ذلك خدمات التوصيل بشبكة الانترنت. فيما يتم استبعاد خدمات تركيب معدات شبكات الهاتف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

791.6 مليار درهم.. أصول أجنبية بجهاز الإمارات المصرفي خلال 3 أشهر

خلال الربع الأول.. 4.66 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي الخارجية من المواد الغذائية

خلال رمضان.. الأسهم الإماراتية تربح 36.5 مليار درهم

وزيرة التخطيط تعلن تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

بـ5.42 مليار درهم.. ارتفاع قيمة تجارة أبوظبي من الأحجار الكريمة خلال الربع الأول

3.7 مليار درهم تسهيلات مالية من بنوك الإمارات لتجارة الجملة خلال 3 أشهر

ترشيحاتنا

بنظام الذهاب والإياب.. تفاصيل جديدة بشأن مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء

إلى داخل مصراتة.. انسحاب قوات حكومة الوفاق في ليبيا

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

الفرق بين الأضحية والعقيقة.. الإفتاء تحدد أمرا أساسيا

خالد الغندور يعلن إذاعة مباراة الزمالك وسموحة على قناة النادي

كلمة الحسم غدا.. تفاصيل الصراع على استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

بعد وفاة شاب انفجر هاتفه في جيبه.. تعرف على أسباب انفجار الهاتف الذكي وطرق الوقاية منها

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

بأسعار تصل لـ 1.67 مليون جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة بدءا من اليوم

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

السودان يشكو نقص المياه.. وإثيوبيا ترد: القلق مع ارتفاع منسوب مياه سد النيل

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مبلل.. ريم مصطفى تتألق بالأوف شولدر الجذاب

بماكياج جريء.. جوهرة تستعرض جمالها على إنستجرام

مترميهوش.. فوائد لن تصدقها لـ بذور البرتقال على الصحة