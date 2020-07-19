ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

يحمل حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" على الموقع الرسمي لبرنامج مقاتلات الضربات المشتركة F-35 الأمريكية أهمية سياسية من حيث إظهار تصميم البنتاجون على دفع حليفها في الناتو لاتخاذ قرار نهائي بشأن شرائها المثير للجدل نظام الدفاع الجوي الروسي.





وتم تعليق مساهمة تركيا في سلسلة التوريد للطائرات المقاتلة F-35 بعد استلامها لأجزاء من نظام الدفاع أرض-جو S-400 في يوليو الماضي.





لكن النظام لم يتم تشغيله بعد، على الرغم من أن تركيا رفضت أيضًا التخلي عن S-400 تمامًا، حتى أنها اختبرت نظام الرادار الخاص بها في أنقرة ضد بعض الطائرات المقاتلة من طراز F-16 الأمريكية الصنع في نوفمبر الماضي.





ومع ذلك، لا يزال تفعيل نظام الصواريخ S-400 الذي كان مقررا في أبريل متأخرا، كما منعت الولايات المتحدة تركيا من طلب طائرات F-35 لقواتها الجوية.





والشرط الوحيد لكي تصبح أنقرة مساهمًا مرة أخرى وميزة في قائمة F-35 هو نقل النظام خارج البلاد لأن طائرات F-35 لا يمكنها التعايش مع منصة جمع الاستخبارات الروسية التي قد تكتشف قدراتها الخفية وتضر على المدى الطويل أمن التحالف بالتجسس على الطائرات.





وجلبت مشاركة تركيا الصناعية في برنامج F-35 دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد ، حيث قامت 10 شركات مساهمة بتوريد أكثر من 900 قطعة تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار دولار.





لوكهيد مارتن، بصفتها المقاول الرئيسي لبرنامج F-35، وكان على حكومة الولايات المتحدة العثور على موردين جدد للأجزاء التي تم تصنيعها مسبقًا من قبل الشركات التركية.





ولكن تم الاستشهاد بتركيا حتى وقت قريب كواحد من المساهمين الرئيسيين التسعة على الموقع الرسمي للبرنامج إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة.





يعتقد مسؤول كبير متقاعد من وزارة الخارجية التركية أن البلاد ستؤخر تشغيل S-400 ، بقيمة 2.5 مليار دولار ، لفترة طويلة بسبب التحديات الاقتصادية والإقليمية.





وأبلغ المسؤول عرب نيوز "في ظل ظروف الركود الاقتصادي المتعمقة ، لن تخاطر أنقرة بمواجهة عقوبات أمريكية محتملة في حالة تشغيل النظام الروسي المثير للجدل'. وفي الوقت نفسه ، لا يزال لدى المسؤولين الأتراك أمل ضئيل في الحصول على فرص ائتمانية من الولايات المتحدة للتغلب على مشاكلها النقدية. قد يجبر أنقرة على التفكير مرتين في عدم أهليتها للعقوبات".





وقال كان كاسابوجلو ، محلل الدفاع من مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية ، إن استبعاد البلاد من برنامج F-35 كان خسارة كبيرة للنظام البيئي الدفاعي التركي.





وأضاف في تصريحات لـ أراب نيوز: "شاركت العديد من شركات الطيران في المشروع بمكاسب المعرفة التقنية المربحة وفرص الإنتاج المشترك، وكانت جميع هذه الإنجازات تتماشى تمامًا مع أولويات تحديث الدفاع التركية".





وينقسم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول ما إذا كان ينبغي عليهم التقليل من شأن قضية إس -400 ، أو معاقبة تركيا على خيارات تعزيز الأمن التي تميل إلى روسيا.





وفي محاولة لتخفيف الجمود بين البلدين وإخراج النظام الروسي من تركيا ، اقترح مشرع أمريكي الأسبوع الماضي أن تشتري الولايات المتحدة طائرة S-400 التركية من خلال تعديل قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2021 (NDAA).





هذا السيناريو، الذي تم تطبيقه في عام 1997 عن طريق شراء طائرات فولكروم مقاتلة روسية الصنع من مولدوفا لإبعادها عن إيران، يمكن أنقرة من المشاركة في برنامج F-35 ، ولكنه في نفس الوقت سوف يعادي روسيا ويضر بالتوازن الإقليمي في سوريا وليبيا.





وللتخفيف من مخاوف روسيا بشأن مثل هذا السيناريو ، تعهدت تركيا بعدم الكشف عن أي معلومات حساسة تتعلق بنظام الدفاع الجوي S-400 ، كما أعلن رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل ديمير يوم الجمعة خلال حلقة نقاش.





ومع ذلك ، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، جيم ريش ، تعديلًا أكثر صرامة من شأنه أن يفوض إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض تدابير من قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) على تركيا في غضون 30 يومًا من اعتماد NDAA لأنه ، بموجب CAATSA ، يجب أن تخضع أي دولة تشتري مواد دفاعية من روسيا للعقوبات.





قال أوزغور أونلوهيسارسيكلي ، مدير مكتب أنقرة صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة ، لـ "أراب نيوز" إن "إزالة تركيا من قائمة المشاركين العالميين تحت الموقع الرسمي لبرنامج مقاتلات الإضراب المشتركة F-35 الأمريكية هو ، كما نقول باللغة التركية ، الإعلان عن ما هو معروف بالفعل ، وهو أن تركيا لم تعد جزءًا من F- برنامج 35 ".





وقال إن هذه الخطوة لم تمنع انضمام تركيا للبرنامج إذا ومتى تم حل مشكلة S-400.