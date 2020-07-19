مياه الفيوم: ٤١٤ متقدما يؤدون الاختبارات التحريرية لوظيفة سائق









وأكد درة، أن الشركة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من أجل حماية العاملين والممتحنين، من خلال رش وتعقيم أماكن وقاعات انعقاد الاختبارات بالكلور ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الأشخاص، هذا بجانب توفير الشركة سرادق بالكراسى كساحات جلوس وانتظار للمتقدمين قبل دخولهم اللجان.





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وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه تم التنبية على جميع المراقبين على لجان الاختبارات بضرورة ارتداء القفازات والكمامات، وعدم السماح لأى متقدم بالدخول لمقار اللجان بدون ارتداء كمامته وتعقيم يديه بالكحول أثناء دخوله وخروجه من اللجنة، وعدم استخدام أدوات الغير.