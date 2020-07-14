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بتكلفة 421 مليون جنيه .. القابضة للمياه تنفذ مشروعات الصرف الصحى ب ٣٢ قرية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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منار نور

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف تقدم الأعمال لمشروعات الصرف الصحي ضمن  برنامج حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الأكثر فقرا.

واستعرض الموقف التنفيذي لقرى برنامج حياة كريمة حتى يونيو 2020، بمحافظات أسيوط  والوادي الجديد - سوهاج - أسوان - مطروح – البحيرة، والتى تنفذها الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ضمن بروتوكول "اتفاق الإنابة" الموقع مع وزاة التنمية المحلية بقيمة تقديرية 421 مليون جنيه لتوصيل خدمة الصرف الصحى  لأكثر من 92 ألف نسمة بعدد 32 قرية.

وأوضح، أن جميع الشركات التابعة بالمحافظات المعنية أنهت إجراءات الرفع المساحي واختبارات التربة، وإجراءات التعاقد مع المكاتب الاستشارية لإعداد التصميمات التفصيلية والمستندات اللازمة لطرح المناقصات لجميع القرى، مع الانتهاء من التصميمات في 24 قرية، واكتمال تنفيذ أعمال المشروع بقرية المراونة بأسيوط، لتكون أولى القرى المنفذة بالمبادرة. 

وأضاف، المهندس ممدوح رسلان،انه تم بدء التنفيذ الفعلي في 14 قرية (6 قرى بأسيوط ، 3 بأسوان، 3 بالبحيرة ، 2 بمطروح ) وجاري إتمام إجراءات طرح مشروعات 12 قرية لبدء التنفيذ خلال شهر يوليو الجارى.

وأكد على المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتطورات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
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