البحر بينادي .. عمر الشناوي يشارك جمهوره صورة جديدة له مع ابنه

شارك الفنان عمر الشناوي ، متابعيه بصورة جديدة له مع ابنه وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق عمر الشناوي على الصورة قائلا: "البحر بينادي".





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

-قمرات انتوا الاتنين

- روحولوا بسرعه مش لاقينه ده

- البحر واحشني اوي انا كمان





اقرأ أيضا:





يذكر أن أحدث أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.



