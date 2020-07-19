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فن

البحر بينادي .. عمر الشناوي يشارك جمهوره صورة جديدة له مع ابنه

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:50 م
عمر الشناوي
عمر الشناوي
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ندى فكري
شارك الفنان عمر الشناوي، متابعيه بصورة جديدة له مع ابنه وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق عمر الشناوي على الصورة قائلا: "البحر بينادي".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
-قمرات انتوا الاتنين
- روحولوا بسرعه مش لاقينه ده
- البحر واحشني اوي انا كمان

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يذكر أن أحدث أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.
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البحر بينادي 🌊🌊

A post shared by Omar El Shenawy عمر الشناوي (@omar.el.shenawy) on

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