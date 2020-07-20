حكم قطع القرآن ورد السلام

كيف أرد السلام وأنا أقرأ القرآن ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.





وأجاب "عبد السميع"، قائلًا: إن السلام مستحب ورده واجب، ومن ألقى عليك السلام وجب عليك رده، لأنه لو لم ترد السلام فتكون خالفت الواجب وتكون عاصيا ومذنبا.





وأشار إلى أن العلماء استثنوا من هذا حالات، فربما كان رد السلام ليس بواجب لأن الحال الذى فيه المسلم أو المسلم عليه ليس مناسبا إن يلقى فيها السلام، فقال العلماء رد السلام واجب إلا على من بصلاة أو بأكل شغلا أو شراب أو قراءة أو أدعية أو ذكر أو فى خطبة أو تلبية أو سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها افتتان أو فاسقًا أو ناعسًا أو من كان فى الحمام أو المجنون، فهذه الحالات لا يكون السلام فيها واجب أو مستحب والرد فيهم ليس بواجب.

وأوضح: أن من كان يقرأ القرآن وألقى عليه آخر السلام فلا يجب عليه أن يقطع قراءة القرآن ليرد السلام.





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