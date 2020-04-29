AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم قراءة القرآن دون استقبال القبلة.. علي جمعة يجيب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:31 ص
حكم قراءة القرآن
حكم قراءة القرآن دون استقبال القبلة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قراءة القرآن في اتجاه القبلة من الأمور المستحبة وليست واجبة، فيجوز تلاوته في غير الصلاة دون استقبالها.

وأضاف «جمعة» في أحد الدروس الدينية ، أن هناك آدابًا مستحبة عند قراءة القرآن وليست واجبة منها ستر العورة، والاستياك (تطهير الفم بالسواك) والاستعاذة والبسملة والقراءة تَعَبُّدًا وتقربًا إلى الله لا لغرض دنيوي.

هل يشترط استقبال القبلة عند قراءة القرآن 

من جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقًا بين الآداب والواجبات عند أداء الطاعات والعبادات مثل تلاوة القرآن الكريم.

وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل ينبغي استقبال القبلة عند قراءة القرآن ؟» ، أنه ليس من واجبات تلاوة القرآن الكريم أن يتوجه القارئ إلى القبلة، ولا أن يكون على وضوء طالما سيقرأ من شاشة إلكترونية كالتابلت أو الموبايل ، كما أنه ليس واجبًا على المرأة أن تُغطي شعرها أثناء التلاوة ، وإنما هذه الأشياء كلها إنما هي من الآداب .

وأضاف أن الآداب هي التي إذا التزم بها المسلم ، فإنه يُثاب على أدائها والالتزام بها ومراعاتها، لأنه يكون في مجلس يتلو فيه كلام الله سبحانه وتعالى ، فإن من الآداب أن يكون في هيئة معينة من الوضوء والتوجه للقبلة أو ارتداء الحجاب بالنسبة للمرأة، مؤكدًا أن هذا لا يكون على سبيل الوجوب.

هل الصلاة في السيارة يشترط فيها استقبال القبلة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يؤدى سنن الصلاة «النافلة»، أثناء ركوبه الدابة -السيارة-، ولا يشترط استقبال القبلة.

وأوضح «عثمان»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، أنه ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة، وأن يكون ذلك في السفر.

واستشهد بما روي عَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ» رواه البخاري، وبما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ، إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».

اقرأ أيضا: 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم قراءة القرآن بسرعة أثناء الصلاة وخارجها

حكم قراءة القرآن في الأوقات التي تكره فيها الصلاة.. رد المفتي السابق

حكم ختم القرآن من الموبايل عندما لا نستطيع لمس القرآن من المصحف

لم أقم بالتسليم بعد سجدة التلاوة.. فما الحكم؟

كيفية سجدة التلاوة في الصلاة وخارجها.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

لصحة قلبك.. مشروب خارق تناولي كوبًا منه يوميًا

حكايات رمضانية.. دموع في ياوندي.. عمرو زكي يروي تفاصيل ليلة بكت فيها الكاميرون بأكملها

بعد نجاتها من الإنفلونزا الإسبانية والسرطان.. معمرة عمرها 101 عام تهزم كورونا

دولة تكشف عن سلاح جديد ضد كورونا

الإفتاء: خلع الأسنان في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط

مرتضى منصور: الأهلي يتوسل لمنع إذاعة حلقة سيد عبدالحفيظ مع رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك

بـ الجينز المقطع.. نيللى كريم تفاجئ متابعيها بفيديو على tik tok

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تظهر تغير ملامح حلا شيحة