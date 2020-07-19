معمرة سعودية 107 أعوام تتعافى من كورونا

تختلف معطيات التعافي من فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، من شخصٍ لآخر، فبينما تتغلب مناعة الكثيرين على الفيروس، تسقط أمامه مناعات آخرين، رغم ما قد يتمتعوا به من صحة جيدة.





ومع التقدم في العمر تقل مقاومة الشخص للمرض، إلا أن معمرة في السعودية، حققت المستحيل وتتماثل للشفاء من المرض الخطير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وتماثلت معمرة سعودية تبلغ من العمر 107 أعوام من التغلب على الفيروس، بعد رعاية فائقة خضعت لها بمستشفى شرق جدة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.





وقال مدير مستشفى شرق جدة، خالد الغامدي، إن المعمرة، دخلت المشفى وهي تعاني من ضيق تنفس والتهاب رئوي حاد، وأثبتت فحوصاتها إصابتها بفيروس كورونا.









ووضعت المعمرة تحت أجهزة التنفس الصناعي لأربعة أيام وأخذت علاجا مكثقا حتى تحسنت حالتها، وتماثلت للشفاء.



