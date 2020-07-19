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مرأة

من أول مرة.. مسكن قوى لآلام الركبة

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:16 م
من أول مرة .. مسكن
من أول مرة .. مسكن قوى لآم الركبة
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اسماء محمد
الام الركبة تسبب الكثير من الوجع والازعاج للمصاب بها وتجعله لايرغب فى التحرك من مكانه حتى لايشعر بالالم فحتى الجلوس يؤلمه ويسبب له المتاعب.
وانتشرت الام الركبة فى السنوات الأخيرة بشكل اكبر ممامضى حيث كانت قاصرة على كبار السن واصحاب الامراض اما الان فالشباب الصغار أصبحوا يعانون منها .

وتوجد طرق طبيعية متعددة لعلاج الام الركبة لكن العديد منها يستغرق وقتا طويلا حتى يتمكن من القضاء على الالم.
ذكر موقع "بولد سكاى" أن هناك زيت طبيعيى قادر على علاج الام الركبة من اول مرة يستخدم فيها وهو زيت الأوكالبتوس.
 
يعد زيت الأوكالبتوس مسكن القوي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى منطقة الركبة مما يقلل من الالتهاب والالم وتظهر نتائجه من اول استخدام، ضع الزيت مباشرة على المنطقة المصابة وقم بالتدليك بلطف
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