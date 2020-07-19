من أول مرة.. مسكن قوى لآلام الركبة

الام الركبة تسبب الكثير من الوجع والازعاج للمصاب بها وتجعله لايرغب فى التحرك من مكانه حتى لايشعر بالالم فحتى الجلوس يؤلمه ويسبب له المتاعب.



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وانتشرت الام الركبة فى السنوات الأخيرة بشكل اكبر ممامضى حيث كانت قاصرة على كبار السن واصحاب الامراض اما الان فالشباب الصغار أصبحوا يعانون منها .





وتوجد طرق طبيعية متعددة لعلاج الام الركبة لكن العديد منها يستغرق وقتا طويلا حتى يتمكن من القضاء على الالم.

ذكر موقع "بولد سكاى" أن هناك زيت طبيعيى قادر على علاج الام الركبة من اول مرة يستخدم فيها وهو زيت الأوكالبتوس.