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فن

صورة نادرة لـ نور من فيلم شورت وفانلة وكاب: كان عندي طموحات وأحلام

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:09 م
نور
نور
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة نور صورة نادرة لها من فيلم ورت وفانلة وكاب عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت": صورة بتحمل كتير ذكريات ومشاعر، وقتا كان عندي احلام وطموحات وامل، وهلق وانا عم شوفها واتذكر بحس بالامتنان، واني عن جد فخورة بالمشوار، وبكل ياللي حققته واكيد اللي جاى احسن".

وكانت قد  الفنانة نور نعت عبر حسابها  بـ موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام الفنانة رجاء الجداوى التي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة " مع السلامة حبيبتي ، افتقدنا رمزًا مهمًا من رموز الرُقي واللُطف والأناقة والجمال ، ربنا يصبرنا على فراقك .. الله يرحمك.
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