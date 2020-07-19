حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومراقبة الأسعار داخل أسواق أسوان.. صور

وجه اللواء أشرف عطية محافظ اسوان بال قيام بإزالة كافة الإشغالات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز .





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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد طارق لطفى بتنظيم حملة مكبرة اليوم إستهدفت المرور على عدد من الأسواق داخل المدينة وسط مشاركة من مسئولى الجهات المختلفة ونواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء.





وقد أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة إدارى ، ورفع 11 حالة مخالفة بحى غرب حوض السويقة بمساحة إجمالية 3200 م2.





وأسفرت الجهود أيضًا عن إزالة الإشغالات بمنطقة خلف مول الجيش ، وبالتوازى مع ذلك تم المرور على 7 محلات وبلغت إجمالى المضبوطات المتنوعة بنحو 180 حالة .