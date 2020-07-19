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أخبار البلد

138 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة تأهيل ترام الإسكندرية.. تفاصيل

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:15 م
ترام الإسكندرية
ترام الإسكندرية
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حمادة خطاب
أعلن كل من وزير النقل المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ 1.1 مليار يورو لمصر كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق).


وأشاد كامل الوزير، بموافقة  مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي EIB على توقيع هذه الاتفاقية الاطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح قطاع النقل في مصر  للمشاركة في تمويل 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق.


وتابع الوزير: أن واحدا من المشروعات  الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقداره 100 مليون يورو الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة. 



ومن جانبها أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، من خلال تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

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