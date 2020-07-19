استعدادا لموسم السياحة.. تركيب إضاءة من نوع هاي ماست بمدينة الأقصر..صور

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بعمل جولة لميدان الرئيس السيسى بمنطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر، حيث أعطى توجيهاته بتركيب أعمدة أضاءة من نوع "هاى ماست" لرفع كفاءة الأنارة .





ياتى ذلك فى أطار جولات المحافظ المستمرة لتفقد الشوارع والميادين بالمحافظة





كما تفقد محافظ الأقصر ميدان محطة السكك الحديدية ووجه بتطويرة أستعدادا للموسم السياحى ، وتوجه لمنطقة شرق السكة الحديد ناحية مدخل السواقى.





ووجه المحافظ بتطوير المدخل وعمل ميدان يتناسب وطبيعة المكان ووضع لمسات جمالية ، وأستكمال أعمال الرصف فى منطقة شرق السكة الحديد.





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