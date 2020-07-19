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رياضة

أسطورة| ميسي يسجل ويصنع الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:00 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين لفريقه برشلونة، وصنع آخر، في المباراة التي تجمعه بنظيره نادي ألافيس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.


ميسي صنع الهدف الأول لفاتي في الدقيقة 24، وسجل الهدفين الثاني والخامس في الدقيقتين 34 و 75، رافعًا رصيده من الأهداف لـ 25 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، ومتصدرًا قائمة ترتيب الهدافين.


ميسي بأهداف اليوم حقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا لم يحققه غيره في تاريخ كرة القدم، فوصل قائد البارسا والمنتخب الأرجنتيني للهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية بل وتخطاه.


ميسي رفع رصيده من الأهداف في مسيرته الكروية للهدف 703، بالإضافة لصناعته 298 هدفًا، ليساهم في تسجيل 1001 هدف في مسيرته الكروية، وهو أول لاعب كرة قدم يصل لـ 1000 هدف أو أكثر ما بين تسجيل وصناعة في تاريخ كرة القدم.
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