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رياضة

في حالتنا لا أحد يهزمنا.. ميسي يطلق التحدي بعد خماسية برشلونة في ألافيس

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:46 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
أطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني التحدي أمام جميع الفرق، بعد فوز البارسا على ألافيس بخماسية نظيفة، في أخر جولات منافسات موسم 2019-2020 لبطولة الليجا.

وقاد ميسي فريقه برشلونة لاكتساح ألافيس بخمسة أهداف مقابل لا شيء، حيث سجل هدفين وصنع آخر في مباراة اليوم.

وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: "اليوم رأينا شيئًا مختلفًا في ملعب صعب وهذا مهم لما هو قادم، هذا الانتصار سيتركنا مع مشاعر أفضل للتفكير في دوري الأبطال، لدينا الآن راحة، سنهدأ ونرتاح ومن ثم نستعد لنابولي."

وأضاف:" لم يكن موسمنا رائعًا على مستوى الأداء، لكن اليوم اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام، انتقدنا أنفسنا خلف الأبواب المغلقة.. لا يجب أن نخسر من أي فريق، يجب أن نكون منظمين بشكل أكبر، قلنا ما لدينا بين أنفسنا، ولا يوجد شيء الآن للحديث عنه، نحن نعرف ما يجب علينا فعله من الآن فصاعدًا، موقف المجموعة وإلتزامها هو الطريق الصحيح الذي علينا إتباعه."

وتابع قائلًا: "عندما نكون في وضعنا الطبيعي لايوجد فريق قادر على الفوز علينا، المباراة الماضية كنا مستائين، لكن في هذه المباراة كنا جيدين وفعالين أمام المرمى."

وعن جائزة البيشتيشي لأفضل هداف في الدوري الإسباني، قال ميسي:"جائزة الهداف هي شيء ثانوي لا يهمني، كنت أتمنى أن أفوز بالدوري."
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