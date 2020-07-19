كارفور العالمية : 37 مليون جنيه استثمارات جديدة بمصر .. ونسعى لتوفير فرص عمل للمصريين

أعلنت كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في مصر، افتتاح فرعها الثالث والخمسين في مصر .





وتشمل الفروع الجديدة المخطط لها في القاهرة موقعًا بمساحة 500 متر مربع سيتم الكشف عنه قريبًا في ميفيدا، وهو ثاني متجر مدمج لكارفور في مصر، وموقعًا بمساحة 1,200 متر مربع في الأزهر، إضافة إلى متجر آخر في الإسكندرية بمساحة 1,100 متر مربع في وينجت.





وقال جان لوك جرازياتو، مدير كارفور مصر لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "افتتاحنا لهذا الفرع الجديد في الإسكندرية يأتي ضمن التزامنا بدعم المجتمعات التي نعمل فيها كي تنمو وتزدهر باستمرار. الفروع الأربعة الجديدة - التي تضاف إلى استثمار بقيمة 37 مليون جنيه مصري - تأتي ضمن مساعينا لنكون ركيزة أساسية للمجتمعات التي نشكل جزءًا منها، ونأمل أن تساعد استثماراتنا على دفع الاقتصاد المحلي قدمًا من خلال خلق فرص العمل للمصريين الموهوبين والطموحين، كما نتطلع لاستقبال عملائنا الكرام في الفروع الجديدة ومواصلة مشاركتنا الإيجابية في مسيرة التنمية في المنطقة".





وإضافةً إلى دعمها للاقتصاد المحلي، تعمل كارفور بحرصٍ على تقليل بصمتها الكربونية وحماية مستقبل المجتمعات التي تقدم خدماتها فيها، حيث أطلقت سلسلة من المبادرات للحد من المخلفات الضارة بالبيئة، خصوصًا الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلى جانب تركيب مصابيح LED ذات الاستهلاك المنخفض، مع أجهزة استشعار الحركة الدقيقة التي تضمن عدم هدر الطاقة الكهربائية داخل متاجرها.