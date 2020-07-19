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برلمان

النائب جمال عباس يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة لإعادة فتح المصانع المغلقة

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:03 م
المصانع المغلقة
المصانع المغلقة
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حسن رضوان
تقدم النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة، للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حول إستراتيجية الحكومة لإعادة فتح المصانع المُغلقة.

وقال عباس، في بيان، إن ملف المصانع المغلقة يعتبر من القضايا الخاصة بالأمن القومي لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معاناته في ظل المجهودات التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي لنهضة البلاد في شتى القطاعات، مُؤكدًا أن الصناعة تعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم ونهضتها كما أنها تعد الأساس في بناء الحضارات، مُشيرًا إلى أن المصانع المُغلقة تمثل عقبة كبرى في الاقتصاد الوطني وكان لها دور في زيادة نسبة البطالة. 

وطالب النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، الحكومة بوضع خطة تتضمن مجموعة من الآليات الدقيقة والواضحة التي تمنع تزايد تعثر المصانع وإغلاقها.
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