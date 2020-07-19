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أخبار العالم

الوفاق تسلم محتجزين روسيين إلى تركيا

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نقلت قناة "العربية" عن مصادر قولها إن حكومة الوفاق منتهية الصلاحية في ليبيا سلمت روسيين اثنين محتجزين في ليبيا إلى تركيا.

أضافت المصادر أن الوفاق سلمت تركيا الروسيين وأنهما وصلا إلى إسطنبول.

وجاء ذلك بعدما صرّحت وزارة الخارجية الروسية السبت، بحصولها على "تأكيد خطي" من حكومة الوفاق الليبية، بشأن إيجاد حل قريب لقضية الروسيين المعتقلين مكسيم شوجالي وسامر سويفيان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها، إن "حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس، أكدت أن مسألة إطلاق سراح الروسيين الاثنين من السجن الليبي، ستحل في أقرب وقت"، لافتة إلى أن الخارجية الروسية تعمل بشكل "نشط" على تحقيق الإفراج عنهما.

وكانت الوفاق الليبية أعلنت الشهر الماضي، عن تفاصيل تتعلق بقضية مزعومة عن جاسوسين روسيين تابعين لزعيم شركة "فاجنر" الروسية.

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