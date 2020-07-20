سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور

سوزوكي ارتيجا suzuki artega

تأتي السيارة سوزوكي ارتيجا suzuki artega في مصر بمحرك 1400 سي سي يوفر قوة 90 حصان بالاضافة الي عزم دوران بواقع 140 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك اربع سرعات جر امامي وتتسع السيارة الي عدد 7 ركاب لتكون سيارة عائلية من الطراز الاول .







وطرح بعض التجار الي أن سعر السيارة سوزوكي ارتيجا suzuki artega سيصل الي 270.000 جنية تقريبا بما يعني أن موديلات 2020 يرتفع سعرها عن موديلات 2019 التي كان سعرها 257.000 جنيه .







مما يعني ان السيارة سوزوكي ارتيجا suzuki artega ستأتي بفارق سعري يصل الي 13.000 جنيه بينما لن يختلف موديل 2020 عن موديل 2019 في الشكل الخارجي أو المواصفات والتجهيزات الميكانيكية والداخلية ولكن سيختلف في سنة الموديل فقط .