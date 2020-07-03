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سيارات

سوزوكي تنافس تويوتا بسيارة جديدة ..فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
قامت شركة سوزوكي اليابانية بتطوير سيارة كروس أوفر الاقتصادية ومن المتوقع أن تصبح المنافس الأقوى لسيارات تويوتا RAV4

كما تأتي هذه السيارة الجديدة شبيهة نوعا ما بسيارات RAV من الجيل الخامس ولها هيكل بنفس الحجم تقريبل ولكنها تختلف مع الاخيرة في تصميم الواجهة الامامية وشبك المبرد

وتتميز هذه السيارة بالعناصر البلاستيكية السوداء التي تدخل في تصميم الهيكل وممتصات الصدمات والإطارات المحيطة بالعجلات بصورة انيقة ومميزة فضلا عن تصميم أقراص عجلاتها المصنوعة من الكروم

كما حصلت قمرة هذه السيارة على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ5 ركاب وعلى مقود مكسو بالجلد و مزود بأزرار للتحكم بأنظمة السرعة والصوت وازرار للرد على المكالمات الهاتفية

وتتميز سوزومي بحساسات للضوء وحساسات للمطر ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات وأنظمة كهربائية لتدفئة الزجاج والمرايا والمقاعد. 

وتتميز هذه السيارة في الحركة على نظام هجين يضم محرك بنزين بسعة 2.5 لتر ومحركين كهربائيتين مثبتين على محاور العجلات من الامام والخلف تمكنها جميعا من الوصول إلى سرعة 185 كلم/سا، كما يمكن للبطاريات الداخلية تخزين الطاقة أثناء الحركة لتساعد السيارة على قطع مسافة 75 كلم بالاعتماد على المحركات الكهربائية.

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