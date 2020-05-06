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سيارات

دليفري.. حيلة جديدة من سوزوكي لبيع السيارات عبر الإنترنت

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:31 م
سوزوكي ماروتي
سوزوكي ماروتي
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عزة عاطف
تأثرت مبيعات شركات السيارات في جميع أنحاء العالم بانتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشيه، مما دفع الشركات لاتباع نهج جديد من أجل تيسير حركة البيع والوصول إلى العملاء بأمان وسهولة.

وبعد إطلاق شركة فورد موتورز توصيل السيارات بدون تلامس في أبريل الماضي للمرة الأولى، تقدم شركة ماروتي سوزوكي نفس الخدمة لوكلائها والتي تتمثل في "دليفري السيارات إلى المنازل" في الولايات المتحدة وهو ما يتوقع تطبيقه مستقبلًا في مصر.

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ونتيجة لركود حركة المبيعات فإنه لا يمكن لشركات صناعة السيارات مثل Maruti Suzuki و Ford الانتظار أكثر حتى يحضر العملاء إلى التوكيل، لذلك فإنهما يوفران بدلًا من ذلك خدمة التوصيل إلى المنازل.

ويمكن للعملاء اختيار النموذج واللون والملحقات عبر الإنترنت وستقوم الشركة بتوصيل السيارة إلى المنزل كأي ساعة تقوم بشرائها عبر الإنترنت.

كما يتبع جميع الموظفين الذين يزورون منزل العميل بروتوكولات السلامة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة وحمل المطهرات، بالإضافة إلى تطهير جميع السيارات بالكامل وتعقيمها قبل التسليم. 
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