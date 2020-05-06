انطلاق شيفروليه كابتيفا 2020 لأول مرة في مصر عبر الإنترنت.. إليك أسعارها

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مواصفات السيارة

تأتي السيارة بأربعة فئات، كما تتميز شيفروليه كابتيفا بمحرك تيربو 1500 سي سي وقوة حصانية قدرها 148 حصان وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

بالإضافة إلى معدل استهلاك قياسي للوقود يتمثل في 8,4/ 100 كم، كما يتصل محرك شيفروليه كابتيفا بناقل حركة من نوع CVT.

مميزات أخرى للسيارة

1. تمتلك الفئة الأولى شاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق.





2.مقعد السائق الكهربائي، يعمل في ستة إتجاهات ليضفي مزيد من الراحة أثناء القيادة.





3. نظام عرض ضغط الإطارات.





4. حساسات أمامية للركن ومرايا كهربائية قابلة للطي.









كما أن جميع الفئات مزودة بأعلى أنظمة الأمان بداية من HBA, EBD, ESC, ABS ونظام المساعدة بالمرتفعات والوسائد الهوائية.



