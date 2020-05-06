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سيارات

انطلاق شيفروليه كابتيفا 2020 لأول مرة في مصر عبر الإنترنت.. إليك أسعارها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:57 م
كابتيفا
كابتيفا
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عزة عاطف
في ظل ركود حركة المبيعات وفرض حظر التجوال ظهر توجه جديد بدأت شركات السيارات في اتباعه لتيسير الوصول إلى العملاء.

لأول مرة في مصر وتطبيقًا لأحدث الميزات انطلقت شيفروليه كابتيفا 2020 عبر الإنترنت باستخدام خاصية Zoom Web Conferencing وسط احتفالية افتراضية كبيرة وبقائمة أسعار تنافسية ومواصفات قياسية.

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كشفت شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة الأمريكية شيفروليه في مصر عن سيارتها المنتظرة شيفروليه كابتيفا 2020 بفئاتها الأربعة عبر الإنترنت لأول مرة في مصر.

قائمة أسعار شيفروليه كابتيفا بفئاتها الـ4:

  • تم عرض الفئة الأولى بسعر : 309.900 ألف جنيه مصري. 
  • والفئةالثانية LS بسعر : 339.900 ألف جنيه مصري.
  • أما الفئة الثالثة فـ بسعر : 359.990 ألف جنيه مصر.
  • بينما جاءت الفئة الرابعة بسعر : 379.990 ألف جنيه مصري.

مواصفات السيارة

تأتي السيارة بأربعة فئات، كما تتميز شيفروليه كابتيفا بمحرك تيربو 1500 سي سي وقوة حصانية قدرها 148 حصان وعزم دوران 250 نيوتن/متر.

بالإضافة إلى معدل استهلاك قياسي للوقود يتمثل في 8,4/ 100 كم، كما يتصل محرك شيفروليه كابتيفا بناقل حركة من نوع CVT.

مميزات أخرى للسيارة

1. تمتلك الفئة الأولى شاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق.

2.مقعد السائق الكهربائي، يعمل في ستة إتجاهات ليضفي مزيد من الراحة أثناء القيادة.

3. نظام عرض ضغط الإطارات.

4.  حساسات أمامية للركن ومرايا كهربائية قابلة للطي.


كما أن جميع الفئات مزودة بأعلى أنظمة الأمان بداية من HBA, EBD, ESC, ABS ونظام المساعدة بالمرتفعات والوسائد الهوائية.

 علاوة على وجود كاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة ملونة للتحكم والإستمتاع بالموسيقي مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أو مداخل USB وسماعات صوت عالية النقاء.


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