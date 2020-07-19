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تعليم

قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:17 م
قبول دفعة جديدة بالمدارس
قبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب
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انجي هيبة
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف والمنوفية)، على أن يكون التقديم عبر الموقع الالكترونى لكل شركة ووفقا للتقسيم الجغرافي، اعتبارًا من يوم الأحد 12/7/2020 حتي الاربعاء الموافق 29/7/2020 .

وأوضحت الشركة الشروط الواجب توافرها للتقدم للمدارس، وهي أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية العامة عام 2020، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما وأن يكون الطالب مصري الجنسية وألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة، والأولوية للأعلى مجموع وان يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابله الشخصية التي تعقد بالمدرسة وأن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة حسب التوزيع الجغرافي وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا.

واوضح بيان الشركة ان البيانات المطلوبه بطلب الالتحاق هي اسم الطالب رباعي، الرقم القومي للطالب، تاريخ الميلاد، السن في أول اكتوبر، المحافظه الصادر منها الشهاده الاعدادية، سنه الحصول علي الشهادة الاعدادية، عنوان الطالب، مجموع درجات الطالب، رقم تلفون ولي الأمر.

وبين الشروط ارفاق صوره الشهادة الاعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية.

 وأشارت الشركة أن الهدف من تدشين المدارس الفنية المتخصصة إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في الشركات التابعة، من خلال دراسة ثلاث تخصصات وهي تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي وءتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

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