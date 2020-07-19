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فهمي: أمريكا وروسيا تدعمان تركيا في ليبيا.. ومصر ليس معها حلفاء دوليين.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:09 م
ليبيا
ليبيا
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه يجب على الشعب الليبي أن يستعد للحظة المواجهة ولا يرضى بلبيا الشرقية والغربية.

وأكد فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر تدافع عن الأمن القومي للمنطقة العربية، بصفتها دولة محورية تحمي الأشقاء، وحال عدم وقوف مصر في وجه الخطر التركي فهذا يعني أننا أمام مخطط تقسيم الدول العربية.

وأضاف فهمي، أن هناك دعم من الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا للموقف التركي، ودعم روسي خفي لوجود مصالح شديدة التعقيد بينهما.

وأردف أستاذ العلوم السياسية، أنه يجب الانتباه لأن الهدف من الدول الكبرى فرض سياسة الأمر الواقع، والمقايضة في ملفات إقليمية كاملة من أجل مصالح الدول الكبرى.

وأوضح أن فكر تركيا شيطاني يستهدف النيل من المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هناك نوع من التواطؤ والتباطئ من المجتمع الدولي في تبنى مواقف معينة.

وشدد على أنه لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة ما يجري على الأراضي الليبية، والأمم المتحدة اكتفت ببيان فقط، والجانب الفرنسي موقفه واضح بخلاف باقي الدول.

واستطرد: “الدول العربية أمام مخطط شيطاني تقوده تركيا في هذا التوقيت وهناك حلفاء له، من أجل فرض السياسة التركية في ليبيا والمنطقة المغربية”.
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