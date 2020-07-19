السيد إسماعيل يكشف الفرق بين إجمالي إنتاج مياه الشرب في مصر بين 2014 و 2020

قال الدكتور السيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، أن مصر كانت تنتج 24.7 مليون متر مكعب من مياه الشرب فى 2014.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى أحمد موسى، اليوم مصر تنتج 33.6 مليون متر مكعب يوميا.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، أن مصر تقوم الآن بتنويع مصادر المياه جزء من مياه نهر النيل، مياه التحلية من شواطئ البحر الأحمر والمتوسط،والمياه الجوفية.

وأكد السيد إسماعيل، أن مصر أقامت أكبر مشروعين عالميا فى مجال تحلية مياه الصرف الزراعى، متمثلة فى محطة بحر البقر، ومحطة المحسمة.