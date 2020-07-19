AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيد إسماعيل يكشف الفرق بين إجمالي إنتاج مياه الشرب في مصر بين 2014 و 2020

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:22 م
مياه الشرب
مياه الشرب
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور السيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، أن مصر كانت تنتج 24.7 مليون متر مكعب من مياه الشرب فى 2014.

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى أحمد موسى، اليوم مصر تنتج 33.6 مليون متر مكعب يوميا.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، أن مصر تقوم الآن بتنويع مصادر المياه جزء من مياه نهر النيل، مياه التحلية من شواطئ البحر الأحمر والمتوسط،والمياه الجوفية.

 

وأكد السيد إسماعيل، أن مصر أقامت أكبر مشروعين عالميا فى مجال تحلية مياه الصرف الزراعى، متمثلة فى محطة بحر البقر، ومحطة المحسمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنهار الخير.. إنشاء سحارات ومحطات معالجة للمياه الزراعية والمالحة في سيناء.. حفر عشرات الآبار من أجل خدمة التنمية.. وإقامة سدود وبحيرات صناعية وحواجز توجيه على أرض الفيروز

وزير الإسكان: خطة لتلبية احتياجات المناطق الساحلية من مياه الشرب المحلاة

مصر تواجه ندرة المياه بالتحلية.. 73 محطة مياه بحر بتكلفة 26 مليار جنيه والهيئة الهندسية تقود جبهة معالجة الصرف الصحى والزراعى

الإسكان: دخول 64 محطة تحلية مياه الخدمة لإنتاج 741 ألف متر مكعب يوميا

بتكلفة 300 مليون جنيه.. إنشاء محطة تحلية مياه بمدينة القصير فى البحر الأحمر

نائب وزير الإسكان يناقش مشروعات التعاون فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

ترشيحاتنا

رسالة مهمة لكل شخص تارك الصلاة.. فيديو

ريكي بويغ.. جوهرة الوسط اللامعة في سماء كتالونيا

اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

أمينة خليل وعريسها يحتفلان بخطوبتهما في الساحل الشمالي .. صور

فكر شيطاني.. طارق فهمي: التحركات التركية في ليبيا مخطط كبير يجب التصدي له

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور

بين الماضي والحاضر .. «سينما السيارات» آخر تقاليع كورونا

تصميم تخيلي جديد لـ هوندا سيفيك الجديدة.. صور