AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاجمت عبد الرحمن أبو زهرة.. من هي معتزة عبد الصبور

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:01 م
معتزة عبد الصبور
معتزة عبد الصبور
Advertisements
نبيل العدوى
خرجت الفنانة معتزة عبد الصبور عن صمتها مؤخرا وقالت إن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة تعمد التنمر عليها من قبل.

وقالت معتزة في منشور لها، أن تجربتها التمثيلية مع أبو زهرة كانت مريرة، خاصة وأنه تعمد التنمر عليها، وهو ما كان كفيلا بأن تعود إلى منزلها باكية، لتقوم بحذف المنشور بعد فترة.

معتزة هي ممثلة مصرية، ابنة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، وتخرجت من قسم اﻷدب اﻹنجليزي المقارن بالجامعة اﻷمريكية، كما حازت على درجة الماجستير في نفس التخصص. 

وشاركت معتزة فى البداية كبطلة في معالجة مسرحية عراقية لمسرحية هاملت مع المخرج العراقي جواد اﻷسدي على مسرح الهناجر. وقدمت مسرحيات كوميدية مع فرقة الحركة مع خالد الصاوي وخالد صالح.

كما أعادت تقديم مسرحيات والدها الشعرية على مسارح الشباب، ثم جذبتها السينما لتؤدي أدوارًا مساعدة، منها: (أسرار البنات، سنة أولى نصب، عمر 2000، ظرف طارق).


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأضواء تعود للمسارح مجددا.. وزيرة الثقافة توافق على 30 عرضا مسرحيا في 84 ليلة خلال الصيف

شنت هجوما على عبد الرحمن أبو زهرة ثم تراجعت.. من هي عفاف مصطفى؟

ترشيحاتنا

المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يكشف سبب انعقاد مجلس الدفاع الوطنى اليوم

أحمد موسى يكشف السيناريو المتوقع حال فشل مفاوضات سد النهضة

لميس الحديدي لـ عبد الرحمن أبو زهرة : حقك علينا ما تزعلش يا أستاذ

بشير عبد الفتاح: أحمد داوود أوغلو أخطر رجل في تركيا.. وأردوغان يسير على هديه

المتغطي بالإخوان عريان.. أحمد موسى لـ محمد علي: هترجع مصر مكبلا

الإفتاء توضح حكم جمع الصلوات بسبب الدروس والعمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور

حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور