هاجمت عبد الرحمن أبو زهرة.. من هي معتزة عبد الصبور

خرجت الفنانة معتزة عبد الصبور عن صمتها مؤخرا وقالت إن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة تعمد التنمر عليها من قبل.

وقالت معتزة في منشور لها، أن تجربتها التمثيلية مع أبو زهرة كانت مريرة، خاصة وأنه تعمد التنمر عليها، وهو ما كان كفيلا بأن تعود إلى منزلها باكية، لتقوم بحذف المنشور بعد فترة.

وقالت معتزة في منشور لها، أن تجربتها التمثيلية مع أبو زهرة كانت مريرة، خاصة وأنه تعمد التنمر عليها، وهو ما كان كفيلا بأن تعود إلى منزلها باكية، لتقوم بحذف المنشور بعد فترة.

معتزة هي ممثلة مصرية، ابنة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، وتخرجت من قسم اﻷدب اﻹنجليزي المقارن بالجامعة اﻷمريكية، كما حازت على درجة الماجستير في نفس التخصص.





وشاركت معتزة فى البداية كبطلة في معالجة مسرحية عراقية لمسرحية هاملت مع المخرج العراقي جواد اﻷسدي على مسرح الهناجر. وقدمت مسرحيات كوميدية مع فرقة الحركة مع خالد الصاوي وخالد صالح.



كما أعادت تقديم مسرحيات والدها الشعرية على مسارح الشباب، ثم جذبتها السينما لتؤدي أدوارًا مساعدة، منها: (أسرار البنات، سنة أولى نصب، عمر 2000، ظرف طارق).