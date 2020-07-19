تعرف على خدمة «درايف ثرو» الخاصة بفحص مصابي كورونا في السيارة ..فيديو

قال الدكتور محمود لاشين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم سبيد ميديكال، إن "درايف ثرو" الخاص بالفحص والكشف على مصابي فيروس كورونا وعمل مسحات عن طريق مراكز الفحص في المركبة؛ يتم تطبيقه في معظم الدول المتقدمة، مؤكدا "أنها طريقة آمنة لجمع العينات، ولا تؤدي لنقل العدوى".





وأضاف "لاشين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على "الحياة"، أن طريقة الـ"درايف ثرو" للحصول على المسحة آمنة بسبب وجود المريض في سيارته بعيدًا عن المختص بسحب العينة منه، متابعا "المريض يقوم بفتح جزء بسيط من الشباك، ثم يسحب المختص العينة، ويقوم بارتداء الكمامة والبدلة".





وأشار إلى أن عملية أخذ العينة تتم في وقت قصير، ومن ثم تكون نسبة الإصابة والعدوى أقل، معقبا "لذلك هي آمنة أكثر من الذهاب إلى المستشفى".

وشدد على أن خدمة "درايف ثرو" متواجدة في 6 أماكن في 5 محافظات مختلفة، متابعا "الخدمة مدشنة في جامعة بنها وبورسعيد والجامعة الأمريكية وعين شمس والعلمين، إضافةً إلى فتح مكان آخر في الإسكندرية والمنصورة".



