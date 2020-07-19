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تعرف على خدمة «درايف ثرو» الخاصة بفحص مصابي كورونا في السيارة ..فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:47 م
إجراء مسحة داخل السيارة
إجراء مسحة داخل السيارة
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اسراء صبري
قال الدكتور محمود لاشين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم سبيد ميديكال، إن "درايف ثرو" الخاص بالفحص والكشف على مصابي فيروس كورونا وعمل مسحات عن طريق مراكز الفحص في المركبة؛ يتم تطبيقه في معظم الدول المتقدمة، مؤكدا "أنها طريقة آمنة لجمع العينات، ولا تؤدي لنقل العدوى".

وأضاف "لاشين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على "الحياة"، أن طريقة الـ"درايف ثرو" للحصول على المسحة آمنة بسبب وجود المريض في سيارته بعيدًا عن المختص بسحب العينة منه، متابعا "المريض يقوم بفتح جزء بسيط من الشباك، ثم يسحب المختص العينة، ويقوم بارتداء الكمامة والبدلة".

وأشار إلى أن عملية أخذ العينة تتم في وقت قصير، ومن ثم تكون نسبة الإصابة والعدوى أقل، معقبا "لذلك هي آمنة أكثر من الذهاب إلى المستشفى".

وشدد على أن خدمة "درايف ثرو" متواجدة في 6 أماكن في 5 محافظات مختلفة، متابعا "الخدمة مدشنة في جامعة بنها وبورسعيد والجامعة الأمريكية وعين شمس والعلمين، إضافةً إلى فتح مكان آخر في الإسكندرية والمنصورة".

ولفت إلى أن نتيجة خروج العينة تكون جاهزة في فترة تتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة، مشيرا إلى أنه "يتم الحصول على النتيجة عبر خدمة واتس آب والموبايل أبليكيشن".

ونوه بأن سعر المسحة يبلغ 2000 جنيه، أما تحليل الأجسام المضادة فيصل إلى 400 جنيه.

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