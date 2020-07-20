AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تغلب على كورونا في 48 ساعة.. أحمد موسى يروي تجربة أشرف مفيد مع فيروس كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:15 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
روي الإعلامي أحمد موسى، تجربة شفاء  الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام أشرف مفيد بعد 48 ساعة من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "ربنا أنعم على أشرف مفيد بالتعافي من فيروس كورونا خلال 48 ساعة من الإصابة".

أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأحد، خروج 512 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقار هيدروكسي كلوروكوين يسبب نتائج كارثية.. لجنة مكافحة فيروس كورونا: تغيير بروتوكول العلاج خلال ساعات

أستاذ مناعة: الحالة النفسية الجيدة تساعد على مواجهة كورونا

بسبب خطأ لغوي فادح.. أحمد موسى يهاجم رئيس وحدة محلية بالفيوم..فيديو

لا يمكن إخفاء أعداد المصابين.. أحمد موسى: لو جالي كورونا سأعلن ده مش عيب.. فيديو

محمد فؤاد: فيروس كورونا اختبار ورسالة من الله.. فيديو

النائبة نشوى الديب: أواصل عملي وأنا أتلقى علاج كورونا بالمستشفى

ترشيحاتنا

موعد عيد الاضحي 2020 .. الإفتاء تحدد أول أيام العيد الكبير

بشرى سارة.. وزيرة الصحة: الموجة الأولى لفيروس كورونا لن تعود مجددا

وزير التربية والتعليم يكشف شكل العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

6 أكاذيب شهيرة عن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. صدى البلد يوضح

محددا المسئول عن المخالفة.. متحدث التنمية المحلية يصحح المعلومات بشأن قانون التصالح.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد

تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور