تغلب على كورونا في 48 ساعة.. أحمد موسى يروي تجربة أشرف مفيد مع فيروس كورونا

روي الإعلامي أحمد موسى، تجربة شفاء الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام أشرف مفيد بعد 48 ساعة من الإصابة بفيروس كورونا.





وقال أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "ربنا أنعم على أشرف مفيد بالتعافي من فيروس كورونا خلال 48 ساعة من الإصابة".





أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأحد، خروج 512 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.



