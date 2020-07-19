حكاية سمر عبد الرحمن.. طبيبة بيطرية دشنت حملة "حيوانات بلا كورونا" | صور

أقدمت طبيبة حيوانات أليفة سكندرية الأصل، تدعى الدكتورة "سمر عبد الرحمن"، على تدشين حملة صحية تحت مسمى "حيوانات بلا كورونا"، وهي حملة جديدة لفحص الحيوانات الأليفة ضد الفيروس في مصر.





وترى "سمر" حسب تصريحاتها لـ موقع "صدى البلد"، أن انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في حالة فزع شديدة بين البشر في مختلف دول العالم، وأن كثيرا من مربي الحيوانات تخلوا عن حيواناتهم لتتشرد في مشهد مأساوي، بسبب خوفهم الهستيري من تلقي العدوى من حيواناتهم بعد ما عرفوا أن المرض انتشر بسبب الحيوانات في سوق ووهان في الصين، وأن العدوى من الممكن أن تنتقل من وإلى الحيوانات.





وأوضحت "سمر"، أن هذه المشكلة حفزت الكثير من محبي الحيوانات والمدافعين عن حقوقها، ليبدأوا في توعية غيرهم بمخاطر تصرفاتهم التي من الممكن أن تكون غير إنسانية في أوقات كثيرة، ويطمئنوهم بأن حيواناتهم آمنة، و يوضحوا لهم أن حالات انتقال عدوى فيروس كورونا بين البشر والحيوانات نادرة جدًا، وأن ظروف انتشار الفيروس في الصين كانت استثنائية في ظل وجود عوامل كثيرة ليست موجودة في حياتنا اليومية الطبيعية.





ولهذا قررت الطبيبة البيطرية "سمر" أن تفتح أبواب عيادتها البيطرية "عيادة الكلاب السعيدة" بالاسكندرية لإجراء فحوصات فيروس كورونا للحيوانات، لتقلل من حالات تشريد الحيوانات، وتقلل من أخطار العدوى التي من الممكن أن يسببها الأفراد المصابون بكورونا للحيوانات أو العكس في الحالات النادرة.





وتشير الطبيبة البيطرية الى أن فحوصات الحيوانات ضد كورونا مثلها مثل فحوصات البشر، لافتة إلى أن العينة يتم أخذها من أنف أو حلق الحيوان، حيث تقوم " سمر" بأخد تحليل شامل لصورة دم الحيوان.





تقدم الطبيبة "سمر"، النصائح التليفونية والمساعدات لكل من يحتاج لرعاية حيواناته الأليفة في فترة الجائحة.





وتمثل حملة فحوصات فيروس كورونا للحيوانات التي دشنتها الطبيبة البيطرية المصرية ، جزءا من نشاطاتها المتنوعة لحماية الحيوانات في مصر، حيث أسست الطبيبة "سمر"، في فبراير 2019 مبادرة لتطعيم كلاب وقطط محافظة الإسكندرية المُشردة ضد مرض السعار، كما تنظم ندوات توعوية للمواطنين توضح فيها أخطار المرض، وتقدم نصائح للمربين عن كيفية التعامل في حالات الإصابة بالسعار.