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فن

باسم مغنية لمادلين طبر: سعيد بما حققه دور أدهم في "النهاية"

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أكد النجم اللبناني باسم مغنية أن أزمة فيروس كورونا المستجد قد منعه من استكمال دوره في مسلسل"النهاية" مع الفنان يوسف الشريف، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وأضاف أثناء استضافته في برنامج حلوة يا دنيا مع النجمة مادلين طبر من خلال سكايب، إن الدور كان في غاية الروعة وهو ما جعله يهتم كثيرا به، مشيرا إلى أنه لم يعلم مصير الجزء الثاني.

واستطرد قائلا: أنا سعيد للغاية بما فعله الدور رغم أنه لم يكتمل على النحو المطلوب ولكن تاثيره يؤكد ان الجمهور المصري ذواق وانا اعشق الجمهور المصري.

وكان باسم قد حل ضيفا على برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والاثنين على قناة تن من خلال السكايب.

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