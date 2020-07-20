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محافظات

استبعاد ٣ مرشحين متقدمين لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:41 ص
استبعاد ٣ مرشحين
استبعاد ٣ مرشحين متقدمين لانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
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انجي هيبة
كشفت مصادر بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية ، عن استبعاد أوراق ٣ مرشحين ، تقدموا بأوراق ترشحهم  منذ بداية فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية على المقعد الفردي، وقبول اوراق ٩ مرشحين آخرين.

واكدت المصادر ان سبب استبعاد المرشحين الثلاث، عدم استيفاء بعض الأوراق المطلوبة.

وشهدت محكمة الإسماعيلية هدوءا منذ بدء باب الترشح حتى غلقه.
 
وقالت المصادر أن اللجان المعنية تولت فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين والمراجعة للتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة.

كما بتت اللجان في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما فحصت اللجنة المستندات المقدمة من كافة المرشحين  الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

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