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دعوة للتفاؤل.. وزارة السياحة تكشف تفاصيل استقبال مطار الغردقة أول رحلة طيران من العاصمة الصربية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:01 ص
مطار الغردقة
مطار الغردقة
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث بإسم وزارة السياحة، إن الحركة السياحية بمصر مبشرة وتدعو إلى التفاؤل، مشيرة إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن الحركة تسترجع طاقتها.

وأضافت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى الأن المعدلات بالسياحة منتظمة، موضحة أن اليوم تم إستقبال طائرة من صيربيا يسبقها طائرة من أوكرانيا وبيلا روسيا، والأعداد بالنسبة للحد المسموح به المنتجعات والفنادق المصرية مبشر جدا وأغلبها ممتلئ.

وتابعت أنها تلك المؤشرات تعتبر تدل على عودة تدريجية لنشاط وعودة السياحة مرة أخرى فى مصر، لافتة إلى أن قناة الإتصال مفتوحة ومستمر مع الدول وهناك الكثير من الجهود التى تبذل من خلال وزراة السياحة والأثار.

وأكدت أن أخر تلك الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة كانت جولة وزير السياحة والأثار لدولة أوركرانيا وبيلا روسيا ووفد من القطاع الخاص والأعمال، لتبادل الزيارات وتبادل السياحة، بالإضافة إلى عقد كثير من الإتفاقات التى تمت فى تلك الزيارة.

وأشارت إلى أن كان هناك الكثير من الإجراءات التى أتخذت من أجل عودة السياحة من الأسواق الأخرى التى لم ترجع بإنتظام حتى الأن للواجهة المصرية المصرية، مضيفة إلى أن هناك لجان للرقابة والتفتيش على مدار اليوم من قبل الوزارة للفنادق السياحية.

ولفت أنه بعد إنقطاع دام لأكثر من 3 أشهر، تم إستقبال أول رحلة طيران من العاصمة الصربية من خلال مطار الغردقة، والتى كان على متنها 180 راكبا.

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