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بين الناس

أمجد يشكو عدم استلام الوحدة السكنية ضمن الإعلان الثامن بـ 6 أكتوبر.. صور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أمجد محمد محمود ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدته السكنية.

ويقول فى رسالته: أشكو من عدم استلام وحدته السكنية التى تقدم للحصول عليها بمشروع الاسكان الاجتماعى بالإعلان الثامن ب 6 أكتوبر، وذلك منذ 2016 ولم استلم حتى الآن رغم استيفاء جميع الاوراق للشروط ودفع الاقساط ولكن لم يتم التسليم حتى الان وتم التقدم بعدة شكاوى دون جدوى فى حين أنه يقيم فى شقة ايجار جديد مما يحمله اعباء مالية اضافية مناشدا سرعة استلام الشقة للنقل والإقامة.

وناشد القارئ العمل على ازالة اسباب الشكوى للتواصل: 01157117022

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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