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رياضة

باهر المحمدي ردًا علي إبراهيم سعيد: القافلة تسير

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
علق باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على تعليق إبراهيم سعيد، إن باهر المحمدي دون المستوي ولا يصلح للقطبين وإنه لا يستطيع اللعب فى صفوف القلعة الحمراء.

وقال إبراهيم سعيد إن "باهر المحمدي لاعب دون المستوي على الإطلاق ولا يصلح للعب فى منتخب مصر، وأيضا الأهلي أو الزمالك، وفوجئت أنه كان معار للزمالك ولم يشارك حتي فى مباراة ودية".

وأضاف : "لا أقتنع بإمكانيات باهر المحمدي، ولا يصلح للقطبين، وأستغرب من مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلي لضمه ورصد مبلغ مالي كبير".

هذا ما أغضب لاعب الإسماعيلي، وعلي الفور نشر عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منتقدًا تصريحات إبراهيم سعيد قائلا: القافلة تسير.
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