في جميع المحافظات.. ننشر أسماء مرشحي الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدا وبلغ عدد اسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢مرشحا، بينما تم استبعاد١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.





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وحصل «صدى البلد» عن أسماء المرشحين الفردي في القائمة المبدئية للمرشحين التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.. وجاءت كالتالي:





القاهرة

1. عبدالحى الرفاعى محمد عبيد

2. احمد حسين فايق صبور

3. جمال ابوالفتوح محمد محمد ابراهيم

4. ياسر محمد زكى ابراهيم

5. فؤاد سعد فؤاد عبدالسلام القاضى

6. محمد مجد الدين فاروق المنزلاوى

7. خالد مصطفى عبدالوهاب عبدالرحيم

8. محمد عبدالباسط حلمى يوسف

9. احمد سمير سيد زكريا

10. رأفت كمال زكى سوس

11. عمر جلال حسن محمد هريدى

12. ايمن مرسى زكى مرسى

13. طارق عبدالحى الدسوقى شعبان

14. كمال نجيب فرنسيس القس

15. محمود محمد سعيد احمد

16. بشرى حليم ملك بشاره

17. عبدالرافع على السيد درويش

18. بهاء الدين سيف النصر متولى كلوب

19. نجلاء ابراهيم محمود عطيه

20. عبير عبدالغفار حامد محمود

21. جميل صلاح احمد سعداوى

22. نبيل محروس حنين مقار

23. هبه عبدالوهاب متولى الصباحى

24. محمد ابوالمحاسن محمد عكاشه

25. اشرف حليم مليك بشاره

26. محمود فتحى احمد محمد روشبيك

27. امانى مختار عبدالحافظ محمد

28. احمد عفيفى مصطفى السيد

29. نيفين جميل شفيق واصف

30. رباب محمد عبدالعزيز محمد

31. حمدى كمال عبدالعظيم الشحات

32. محمد عبدالمنعم محمد خليل

33. عبدالعزيز فهمى محمد مرسى

34. سعيد محمد محمد سليم

35. شيماء نبيل محمد شافعى

36. حنان طلعت منصور حسن

37. وفاء محمد ابراهيم حسن

38. ياسر محمد سليمان خليفه

39. وليد انور محمد عبدالوهاب

40. هادى لويس بباوى مرجان

41. علاء محمد كمال عبدالحكيم حسن

42. حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم

43. محمود عمر محمود عمر مسعود

44. اسلاماه مدحت محمد احمد مصطفى

45. احمد محمود ابراهيم ثعلب

46. ليلى انور محمد عطيه نجم

47. محمد عبدالرحيم سيد محمود

48. محمدسمير عبدالفتاح صالح رشيد

49. محمد متولى محمد متولى رمضان

50. منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد

51. احمد سمير موسى عطيه

52. ماجد احمد يوسف محمد ابوتكيه

53. امل فضل احمد عبدالقادر

54. عادل شفيق جندى يوسف

55. صابر عبدالوارث مطاوع خيرالله

56. احمد سيد حنفى حسن

57. ممدوح محمد حافظ عبدالمجيد

58. اشرف عبدالمنعم محمد عبدالنعيم

59. حنان عبدالله محمد محمود على الشاذلى

60. حازم نصر توفيق خليل

61. حازم فتحى السيد حسين مرعى

62. هبه عادل محمود محمد

63. ايهاب مرقس خليل فليب

64. وجدى ابوزيد اسماعيل ابوزيد سعده

65. محمد السيد حسن امام محمد

66. سمير محمد عبده سليمان

67. صفاء على محمد محمد طنطاوى

68. المعتزبالله محمد محمد نورالدين

69. نجيبه بهجت حسن البابلى

70. جيهان لطفى عبدالعزيز نونو

71. سمير بدرالدين عبدالمجيد خيرى

72. هانى سامح سيد محمد السيد

73. ايهاب احمد عبدالقادر احمد مصطفى النمر

74. على صبحى على زيدان

75. مها السيد حسن سليم

76. خلف عوض ابراهيم عوض

77. نبيل فتح الله عبدالمطلب

78. وليد سعيد عبدالمنعم عباس

79. ايمن عبدالله محمد اسماعيل جمعه

80. ايمان سيد عبدالعزيز احمد الريس

81. اسراء عمران احمد عبدالكافى

82. خالد عبدالرؤف محمد شحاته

83. احمد رجب محمد محمد

84. ايهاب جمال عبدالجواد محمد احمد

85. ايمن فتحى السيد عبدالواحد

86. احمد حسين كامل عبدالصمد

87. شريف احمد عبدالغفار حموده

88. اميره مجدى طلعت ذكى

89. عصام فتحى محمد مرزوق

90. عزه محمد محمود عبدالحافظ

91. زينب احمد فهيم عباس

92. حلمى ابوالفتوح عبدالخالق عمار

93. مهاب رجب نصر رجب

94. شريف محمد صبرى محمود على الحلو

95. محمود ادهم محمد احمد محمد

96. حسناء محمودالرشيد محمد عجاج

97. شريف محمد احمد رشوان





الجيزة





1. عادل عبدالفتاح مأمون ناصر

2. عصام هلال محمود محمد

3. احمد يسرى السيد عبدالعال قطب

4. عمر احمد عمر محمد زايد

5. احمد احسان مصطفى دياب

6. عمرو محمد يسرى ابراهيم عبده

7. محيى محمد حافظ عثمان عثمان

8. عمرو ابراهيم على محمد القماطى

9. ربيع نبيل توفيق محمود

10. مصطفى يوسف ابوزيد رضوان

11. حسام الدين سيف النصر سيد سيف النصر

12. اشرف سامى عجيب ميخائيل

13. اكرم جمعه عيسى ابراهيم

14. حسن عبداللطيف عبدالرحمن طنطاوى

15. محمد احمد ابورحاب احمد

16. عبدالعظيم محمد الزينى عبدالعظيم محمود الشيخ

17. محمد محمود عبدالسميع صالح

18. رحاب حلمى السيد ابراهيم

19. احسان ابراهيم مأمون ابراهيم

20. احمد السيد حمزه محمد هارون

21. شحاته ندير شحاته محمد منيس

22. ويصا ثابت البنا ميخائيل

23. محمود صالح محمد الحسانين سند عسكر

24. احمد فيصل محمد فيصل

25. عبدالله محمد حسين محمد

26. مدحت محمود كرم اسماعيل سلمان

27. علاء الدين صبحى محمد على

28. حسن عبدالله السعيد عبدالله

29. محمد محمد محمود محمد

30. طارق شعبان عبدالفتاح داود

31. اسامه محمد ابراهيم عبدالعزيز

32. على حسن ابوشامه محمد

33. وحيد عزت احمد عبدالحميد

34. اشرف محمد بدوى عبدالقادر

35. محمد كامل عبدالحميد عابد

36. محمود فهمى اسماعيل سيد شيمى

37. محمود عماد سيد عبدالمجيد

38. عمر خالد سمير محمود سلطان بهنس

39. محمد محمود كردى فرج

40. محمود كمال عبدالحميد عماره

41. محمد صلاح عوض احمد عماره

42. احمد صلاح منصور منصور ابو عرب

43. حسناء حلمى حسن ابوزيد

44. منصور رمضان حسانين عمر

45. ليلى مصطفى رياض بسيونى

46. شريف فاروق محمد صفوت

47. عبدالحكيم عبدالحميد شحاته اسلمان

48. اسماعيل عبدالبديع رضوان عبده

49. رأفت السيد خلف عبدالجواد

50. محمد ابراهيم عبدالدايم عبدالمجيد

51. ايمن محسب سالم فرج

52. وليد محمود محمود على العسال

53. صبرى انيس اسحاق طلبه

54. لبنى عبدالرحيم امين امبابى

55. احمد حامد عبدالجليل النشرتى

56. شريف احمد محمود احمد

57. السيد عبدالنبى حافظ عبد الخالق

58. رفعت سيد محمد عطا

59. عونى محمد عونى محمد

60. مجدى شعبان احمد على حمدان

61. محمد محمد زكرى ناصف

62. احسان حسين محمد حسين

63. مصطفى محمد سيد محمد القط

64. نزيه حسين صبيح سعيد

65. هيسم عامر على عامر

66. علاءالدين احمد عبدالكريم ابوطالب

67. مصطفى عبد الصمد عبد الحميد عبد الصمد

68. محمد عادل امام مصيلحى

69. هشام حسين محمد حسن

70. سعاد محمود شلبى

71. كمال محمد عبد ربه القمبشاوى

72. محمد حلمى عبدالمجيد بيومى البنا

73. حسام يحيى عبد الرءووف محمد العشرى





القليوبية





1. سيد عبدالحميد سالم حسن حجازى

2. سمير محمد البيومى احمد رمضان

3. مصطفى سعيد امين الطربانى

4. نصيف حفناوى احمد سيداحمدالعفيفى

5. مصطفى بيومى محمد بيومى النفيلى

6. ابوسريع ابوسريع امام عفيفى

7. خالد محمد حمد عرمان

8. ابراهيم شريف عبدالعزيز شريف

9. حنان محمد محمد حافظ

10. السيد سعد السيد عزب جعفر

11. ياسر محمود عبدالرحيم احمد

12. محمد محمود عبيد السيد

13. محمد بدوى يوسف محمد هانى

14. على محمد عبدالحكم ندا عامر

15. انوار صالح محمد ابراهيم

16. مروة غريب عطيه بدوى على

17. عماد شكرى اسكندر جورجى

18. عبداللطيف احمد سيف الدين محمد دنيا

19. ندا محمد امين احمد ندا

20. ايمان ابراهيم محمد سيد احمد

21. مروه محمد امين عبدالرحمن

22. محمد رفعت عبدالرحمن عبدالمنعم النجار

23. محمد عبدالسلام ابو السعود الجندى

24. احمد عبدالله صابر اسماعيل

25. محمد احمد على احمد الجعيدى

26. اسامه عزيز عازر سكر

27. نبيل صابر جورجى مرجان

28. محمد عبدالمجيد محمد حسين الاشهب

29. سحر فتحى ابراهيم الخضرى حجازى

30. عماد عبدالعظيم عبدالعظيم امام

31. رضا شحات عبد العليم محمد الدجوى

32. سلامه صلاح سلامه محمد مطاوع

33. دعاء عبدالمنعم محمد مرسى سلام

34. على محمد على عبدالمنعم

35. محمد سيد امام عبدالحميد

36. تامر عادل فريد محمد عماره

37. محمد عبدالواحد يونس صبيح

38. مدحت السيد عبدالجواد عصر

39. محمد حسن محمد سالم عاصى

40. سيد فؤاد محمد ابراهيم

41. عبدالاله على سيد احمد الطويل

42. احمد اسماعيل احمد ابراهيم

43. محمود ابراهيم محمد عوده

44. احمد عبدالدايم عبدالحق عبدالدايم

45. ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم الدهشورى

46. حسن محمد كامل عامر حسنى صبيح

47. عصام حسنى محمد محمد عزوز

48. سامح حامد اسماعيل حامد

49. عمرو سعيد رشاد الزينى

50. وفاء سمير عبدالعال نعيم

51. محمد وجيه زكى ليسى الجابرى

52. احمد عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالسميع

53. احمد سيد محمد احمد سعد

54. نزيه مكاوى محمد يوسف

55. مها ماهر عدلى منصور

56. هانى عقيل حمدان قاسم البحيصى

57. اشرف حسن ابراهيم حنفى

58. شوقى عبدالشافى احمد اسماعيل

59. صلاح الدين تهامى تهامى عبدالعال ابوالسعود

60. حسن احمد حسن محمد

61. عبدالحكيم ابراهيم عبدالحافظ شداد





الإسكندرية





1. سامح محمد صلاح الدين محمد ابراهيم الشيمى

2. سعد عبدالمولى سعد عبدالرازق

3. علاءالدين محمد جاد احمد

4. السيد ابراهيم محمد عوض الله

5. محمد احمد حسن على حسين شرف

6. محمد محمود محمد حمزه

7. نشأت مترى صليب جندى

8. محمد السيد محمد حسين

9. عمرو نبيل اسماعيل عبدالله

10. عبدالعزيز عبده عبدالعزيز احمد

11. حسام ابراهيم دياب احمد

12. مايسة السيد محمد حسن راشد

13. اسامه على عصمت محمد الشناوى

14. عزمى شبل محمود جوده

15. محمد عبدالحميد عبدالحميد فتح الله الفقى

16. صافيناز عبدالعزيز احمد جاب الله

17. سمير محمد ابو المكارم الرفاعى

18. عادل محمد على السراجى

19. مصطفى ابراهيم عبدالعاطى بشادى

20. على عبدالمطلب محمد نصر

21. ياسر السيد ابوزيد ابراهيم

22. هايدى حسن محمود شركس

23. محسن احمد فتحى احمد حماد

24. محمود عبد الحكيم محرز يوسف

25. معتز محمود حنفى محمود الحضرى

26. عبدالله عبدالعزيز محمد بدران

27. زارع منيسى سالم فرج

28. برنابا كامل خليل كيرلس

29. عماد شعبان عبدالحليم الجبالى

30. عصام الدين سعد السيد يوسف

31. قبارى محمود على عامر

32. ماجده محمود عمر سليمان

33. عاطف فوزى فهمى عجايبى

34. خميس محمد السيد ابراهيم

35. عبدالفتاح عبدالنبى زيدان عبدالسلام

36. وليد سعيد محمد محمد

37. نعمه عبدالكريم احمد عبدالحارث

38. عادل احمد عبدالباقى مصطفى

39. محمد محروس محمد عبدالوهاب

40. حمدى محمد ابراهيم المسلمانى

41. حامد عبدالرحمن عبداللطيف احمد

42. علا محمد مرتضى عبدالمالك على

43. محمد السيد محمود غيطانى

44. ثناء محمد سلام احمد طايع

45. كمال ابراهيم منصور مصطفى حبيبه

46. محب الدين مصطفى زكى ابراهيم مرعى

47. هشام السيد عبدالرحمن المهدى

48. امجد ابراهيم عبده محمد طعيمه

49. مصطفى ابو الحمد موسى سعيد

50. خالد عبد الرحمن عمر الزعفرانى

51. تهانى فهمى احمد شملوله

52. حنان بكر احمد صالح

53. دعاء كمال مصطفى عسران

54. غانم احمد حسن احمد زايد

55. احمد عبد السميع عبد القادر ابراهيم

56. خليفه خضر خلف الله عوض

57. مصطفى سعيد محمد احمد رحمى

58. طارق محمود رياض القيعى

59. عصام محمد حسن الطوخى

60. محمد محمود بكر الوقاد

61. تيسير عبد القوى عبد الغنى عبد الرحيم

62. احمد غانم محمد فؤاد احمد

63. ايمان جمال الدين محمد حسن

64. طارق رشاد محمد احمد السيد

65. محمود السيد محمد البشبيشى

66. سحر حسين شريف محمد زكى شريف





البحيرة





1. محمد حميده على البنا

2. محمد سعد زكى السعدى

3. عيد على مهدى بلبع

4. احمد محمد عبدالرحمن قرقوره

5. عادل حسن ابو الفتح الطنيخى

6. أمين جابر محمود الصيرفى

7. السيد سيد احمد محمود سيداحمد القفاص

8. جلال سعد حسن حسن

9. اسلام احمد على حامد على المغربى

10. سامى صبحى عبدالحميد على عرفات

11. مصطفى كامل حسن سلمان

12. منشاوى غانم محمد جابر

13. عمر رمضان محمد هيبه

14. ماجده حسن عبدالهادي جلاله

15. محمد كمال امين خليل

16. نبيله على عطية عوض

17. مها عبدالمنعم على حسن التحفه

18. ياسر توفيق عبدالحميد القلتاوى

19. عمر عيسوى عبدالرؤف عرفات

20. قاسم مصطفى محمد شعلان

21. عطيه عبد الفتاح خضر شاهين

22. طه زكريا عبدالجواد الشهاوى





الدقهلية





1. طارق احمد محمد عبدالهادى

2. جمال عبد الظاهر محمد اسماعيل خضر

3. محمد عبدالمعطى على السيد

4. عبده عبده عطيه علي عايشه

5. ثروت فتح الباب ابوالفتوح محمد احمد العجمى

6. رضا محمد الحسينى الشافعى

7. عبدالحميد محمد ابراهيم الامام

8. احمد عبدالستار احمد السيد الاتربى

9. محمد اسماعيل منصور السيد

10. ابوالمعاطى الباز خليل ابراهيم

11. حامد محفوظ حامد حماد

12. محمود محمد صالح احمد محفوظ

13. ابوالمعاطى محمد الدكرورى عبدالله

14. عوض ابراهيم يوسف الجوهرى

15. محمود السيد صادق احمد

16. كمال صلاح الجوهرى السيد

17. اسامه احمد سيداحمد موافى

18. احمد عبدالصمد السيد ابراهيم شريف

19. بلال عبدالمجيد عبدالمجيد علي السيدز على

20. عبدالحميد مستجير ابراهيم عمر

21. تامر عبدالمنعم الزناتى الجناينى

22. عماد فكرى حسن مصطفى

23. محمد طلبه محمد احمدنيل

24. اسامه عبدالفتاح ابراهيم غيث

25. عبدالناصر عبدالعزيز على السن

26. جمعه عطا محمد احمد ندا

27. حسين عبداللطيف حسين على ايوب

28. السيد مصطفى على الفساخ

29. حسن محمد محمد السيد الملهاط

30. هانى محمد عبدالباسط عمر

31. محمد عبدالكريم حبيب جمعه

32. احمد جمال عوض سليمان

33. فاروق فاورق احمد على

34. نادر ابراهيم محمد عليوه

35. محمود مسعد حسن طايله

36. اسامة محمد ناصر سالم

37. عوض الدكروري السيد الدكروري

38. منال محمد احمد سلام

39. محمد المحمدي صديق اسماعيل

40. جمال محمد عطيه محفوظ

41. السيد محمد شوقى السيد محمد الغندور

42. عبدالباسط محمد صالح عبدالعال

43. هلال الاسلام محمد عبدالونيس السيد

أسوان





1. مجدالدين حسيبو ابو الحسن طه

2. محمد الانور سليمان عبدالحفيظ عبدالسيد

3. ياسر عبدالحميد عوض سيد

4. منصور محمد منصور حسين

5. حسن امين محمد محمود

6. ناصر مصطفى حسين مصطفى

7. جرجس اميل طياب قلاده

8. محمود كامل السايح عبدالرازق

9. الحسين احمد ابراهيم احمد

10. عبد الفتاح عبيدان قاسم محمود

11. محمد بدري ضوي معوض

12. مصطفى جمعه مهدى عبد الصادق





أسيوط





1. مجدى عبدالرحيم سليم عبدالرحمن

2. عصام الدين عبدالغنى يسن سيدبركات

3. محمد عبدالمنعم زين قرشى

4. مصطفى محمود ابراهيم عبدالمجيد

5. على سيد محمد عبدالجليل

6. عادل محمد حجازى احمد

7. على لافى على حسن

8. احمد خليفه عبدالله دياب

9. هشام يوسف فهمى يوسف

10. رمضان سيد محروس ابوزيد

11. احمد سيد على سيد

12. صلاح خليل تونى خليل

13. محمد فرغلي محمد محمد

14. عز حمزه على ابويونس

15. محمد سيد سليمان احمد

16. ناصف شاكر سيد محمود

17. حامد فوزي سعد سيد

18. ايهاب حلمى رزق الله عوض

19. عصمت جلال عبدالحفيظ درويش

20. ممدوح يوسف فرغلى عبد الغنى

21. محمد احمد فرغلي مصطفى

22. محمد عبد السلام على حسانين

23. نتعى موريس عبدالله سليمان

24. شوقي احمد محمد احمد مهران الغطريفي

25. هانى سعد راضى عثمان

26. ايمن عيد محمد ابراهيم

27. احمد مرسى احمد مرسى

28. عبد الناصر مصطفى سالم منصور

29. منتصر مالك يعقوب قلدس





الإسماعيلية





1. عادل عبدالغنى عبدالخالق عمر

2. محسن السيد اسماعيل محمد قرقر

3. رمضان امام على غنيم

4. نصار حسن ابراهيم محمد

5. رضا عبدالمطلب عبدالحافظ على

6. احمد محمد غريب عبدالعظيم محمد

7. محمود محمد منير عبدالفتاح

8. عبير اسماعيل عبد المطلب عبد الجواد

9. وليد احمد فؤاد محمد





الأقصر





1. محمد عبدالعليم حسين محمد

2. الضوى احمد الضوى عديسى

3. محمد فتحى احمد عبدالقادر

4. حسين سليمان حسين معبد

5. عبدالناصر ثروت محمدالغزالى محمدسلامه

6. خالد ابوالقاسم عبدالجليل مكى

7. احمد مصطفى ابوالحمد محمود

8. عادل محمد احمد محمود

9. حسام يوسف نصار عبدالكريم

10. صلاح الدين محمدالنحاس احمد سليم

11. محمد ابازيد احمد عبدالعال

12. احمد عبدالحميد قناوى عبدالرحمن

13. سحر رجب امين سليم

14. منى عبدالستار احمد عبدالحليم

15. محمد النوبى عامر محمد النوبى على

16. محمد عطاالله اسماعيل ابراهيم

17. ايمان محمد محمود هلال

18. محمد احمد عبدالرحمن حسن

19. نعمه كليب محمد احمد

20. اسامه محمد فؤاد محمد حسن

21. محمد عبدالغنى محمود سيد

22. وائل نصرالدين احمد محمد

23. محمد عبدالعاطى متولى احمد

24. حسن محمدالطاهر ابراهيم على

25. احمد محمد نصير احمد





البحر الأحمر





1. محمد سعيد حسب النبى طه

2. عبدالله حسن على امين

3. محمد عطا على حسن

4. احمد عبدالمبدى عبدالله احمد

5. عثمان ابوالعباس حامد شحات

6. محمد بشير عمر على

7. أحمد عبدالشافى طلبه عطيه

8. محيى الدين حسن محمد حسين

9. شاذلى محمود عبداللطيف طايع

10. محمد السيد سليمان على

11. شاذلى على احمد حسن





السويس





1. سيد عبده حامد شافعى

2. اكرامى قطب محمد اسماعيل الارنؤطى

3. عصام غريب حسن محمد عبدالعاطى

4. فادى عادل وديع جبره

5. ماجده محمود حسن مصطفى

6. كامل مرزوق عبدالحق محمود

7. ايهاب عبدالله عوض السيد عبدالله

8. السيد احمد محمد موسى عبدالنبى

9. وائل محمد عبدالمقصود جاد الله

10. محمد سعد حجازى السيد

11. باسم حسين حافظ مصطفى

12. علي محمود سليمان السمان

13. صلاح احمد السيد يوسف





الشرقية





1. عبدالمجيد عبدالعاطى عبدالمجيد الاشقر

2. محمد محمد السيد الصالحى

3. عمرو محمد عبدالحميد التونسى

4. احمد صلاح فريد الطاروطى

5. محمد سليم السيد عطيه ابو الخير

6. نور الدين السيد محمد الحسينى على هاشم

7. احمد انور محمد شاهين

8. يحى كمال عبدالسلام منصور

9. العاصمى عبدالرحمن حمد عبدالرحمن

10. احمد عطيه محمد محجوب

11. كمال احمد عطيه شاهين صقر

12. محمد السيد احمد عطيه سالم

13. السيد حامد عبدالرحمن وهدان

14. محمد خليل ذكى احمد على

15. فاطمه سليمان على سليم

16. شريف عبداللطيف محمد طلبه

17. السيد محمد محمد شعبان لاشين

18. صبحى محمد السيد حجاب

19. حنان عبدالله طلبه دنيا

20. أيمن محمد الهادى حسينى المسلمى

21. منصور احمد عبد الغنى محمد

22. احمد هاشم محمد حسن

23. هويدا محمد عبدالمنعم محمد عبدالقادر

24. سعيد عبدالرحمن عوض الله هيكل

25. خالد محمد هلال حسن هلال

26. هانى سعد محى الدين محمد

27. اسامه عبدالهادى على عطيه

28. هشام فتحى محمد محمد محمد

29. محمد منصور محمد مصطفى جبر

30. سهام محمد محمد هاشم

31. محمد محمدى محمد شاهين

32. محمد على حسن على عويضه

33. سعد السيد محمد ابراهيم زقزوق

34. عبدالله محمد محمد الغزالى

35. عبد الحكيم محمد اسماعيل السيد نور الدين

36. احمد يوسف محمد على

37. احمد سعد حسن سعد الشيخ

38. أمير فتحى السيد عيسى

39. احمد حسن على ابراهيم سعد

40. احمد محمد عبدالصادق محمد

41. مرسى امين محمد على

42. تامر سامى اسماعيل جعفر





الغربية

1. احمد على محمد حماد

2. ايهاب يوسف فؤاد توفيق الهرميل

3. عمرو محمد السعيد فهمى مصباح

4. محمود عبدالله احمد حسين

5. احمد محمد احمد الشعراوى

6. ياسر نبيه على الجمل

7. احمد متولى الصاوى هيكل

8. طارق صلاح عبدالرحمن مندور

9. احمد مصطفى محمد الجعبرى

10. ابراهيم حسين عبد الرحمن البوشى

11. شاكر محمود العدوى عماره

12. طه السيد عبدالهادى عبدالعال

13. شيماء محمد سعد سعد دومه

14. عبدالقادر فهمى محمد كيلانى

15. عمرو فكرى على تمراز

16. عبدالله محمد احمد القدح

17. عمرو شعبان محمد راره

18. اسامه السيد محمود يوسف

19. فتحى ثابت عبدالموجود على

20. آمال محمود محمد عامر

21. مصطفى ابراهيم على عبدالبارى

22. عبدالخالق محمد عبدالخالق جرامون

23. متولى احمد متولى ابوريه

24. محمود على شوقى محمود زيدان

25. سلامه عبدالرسول فرحات الصباغ

26. محمد محمد جلال الدسوقى الفقى

27. السيد عبدالنبى احمد موج

28. محمد مصطفى مصطفى غازى زيدان

29. حسام عبد الرؤف عبد المجيد الشيخ

30. بيومى محمد سالم الغول

الفيوم





1. وليد احمد عبدالرحمن ابوبكر

2. عمرو محمد نبيل عبدالظاهر ابوالسعود

3. حاتم علوى السيد ادريس عبدالعال المليجى

4. محمد محمد احمد ابو القاسم

5. وجيه عبدالقادر شعبان عبدالقادر

6. صلاح سليمان ابوبكر معتمد

7. محمد احمد محمد حسن

8. محمد جلال عبدالغنى محمود

9. حسام راغب دردير ابراهيم

10. محمد محمد على حمزه حسن

11. اكرم ابراهيم على احمد





المنوفية





1. علاءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون

2. هشام على احمد على الحاج على

3. اسامه فهيم ابراهيم منصور

4. احمد طاهر عبدالقادر الفقى

5. حنان فتحى محمد دراز

6. صلاح عبدالمعبود فايد السيد

7. رشيد ابراهيم معوض الجخه

8. عمرو محمد كمال اسماعيل عبدالحميد

9. احمد احمد عبدالرسول السيسى

10. سامح ابراهيم امين محمد القرم

11. ناصر محمد حلمى احمد الحنفى

12. مصطفى محمود محمد الحموى

13. زينب حامد محمد درويش

14. رضا أبوالفتوح محمود حسن عيش

15. محمد سلام محمد سلام

16. احمد عبدالواحد عطيه أبوزيد ماضى

17. عمرو محمد صابر عبدالعزيز ابوالخير

18. محمود حشمت لبيب أحمد شتله

19. توفيق محمد توفيق يوسف

20. ممدوح محمد عبدالله شتيوى

21. محمد الألفي مصطفى سعد

22. جمال عبده أحمد على

23. اسامه معوض عبدالمنصف محمود

24. محمود جعفر امين افندي جعفر

25. محمد جمال أمين بهجت الشخص

26. محمود احمد الكفراوى محمود هيبه

27. محمود فريد محمود شراره





المنيا





1. زين العابدين احمد محمد ابراهيم

2. محمد عبدالحفيظ صالح محمود

3. طارق حسن محمد مصطفى

4. معتز احمد صفوت ابوزيد ابوطالب

5. اشرف حسين عشيرى محمد

6. محمد محمود عمار احمد

7. حسين محمد محمود عباس

8. عمرو حسين حسن حسين

9. محمد حمدى عبدالستار احمد

10. جابر خليفه سعد عبدالرحمن

11. احمد ابوغنيمه عبدالغنى ابوغنيمه

12. خالد عبدالجواد على عمار

13. اسماعيل عبدالمالك محمد اسماعيل

14. ياسر محمود كامل عبدالعظيم

15. انطونيوس نادى اسكندر سليمان

16. اسماء صابر على خليل

17. عطاالله يوسف حنا مقار

18. كرم زكى فرج الله مريانس

19. محمد صلاح محمد عيسى

20. محمود سعد محمود عبدالعال

21. حسين عبدالرحمن عبدالعال يوسف

22. عثمان محمد عثمان عبدالجواد القاياتى

23. هشام ابراهيم محمد محمد

24. شريف نادى موسى دياب

25. بدر انور حبيب حنين

26. هشام احمد عكاشه على

27. ابراهيم طلعت محمود حسن





الوادي الجديد

1. محمد على احمد سيد

2. حنان عبدالمنعم محمد كيلانى





بني سويف





1. محمد على عبد الفضيل قنديل

2. احمد محسن مبارك سليم

3. نبيل حميده عبد الخالق ثروت محمد سليمان

4. وائل حسن محمود محمد

5. محمد عبد الظاهر حسين خليل

6. احمد سرور سليمان سرور

7. ابو الخير ابو الخير حسن فرج

8. وائل سيد قرنى امين

9. احمد عبد الناصر احمد حامد

10. سعاد جابر عبد الجواد عثمان

11. حسن احمد سيد عتمان

12. شعبان احمد عبد العليم شعبان

13. حياه سيد سيد عويس

14. ياسر سيد عباس معوض

15. عادل ابو الوفا مصطفى سنجر

16. احمد سيد على على

17. محمد على حسن حامد

18. امل محمود عبدالرحمن السيسى

19. محمد ماهر عبدالله عثمان

20. احمد طه بيومى على

21. عمرو حسن عرابي ابراهيم

22. حسني سيد صادق محمد

23. اسامه رشدى محمد معوض





بورسعيد





1. عاطف محمد محمد حسنين علم الدين

2. مجدى محمد محمود النقيب

3. سليمان محمد عبدالعزيز سليمان

4. احمد على احمد كمال احمد حسن عزام

5. احمد محمد جوهر زايد جادالله

6. محمد متولى محمد حسنين

7. عمرو عبدالحميد محمد السيد

8. محمد السيد ابوالعطا شلبى





جنوب سيناء





1. موسى فراج موسى حميد

2. على عطوه مضعان عواد

3. عبدالحليم محمد خليل الجمال

4. صالح حميد عطوه على

5. صلاح ربيع عواد حسين





دمياط





1. وليد صلاح مصطفى التمامى

2. احمد عبد الشافى محمد البلشى

3. نجلاء محمود احمد محمود

4. محمود محمد محمود المزين

5. كمال محمد عبد الحليم نعناع

6. شادى محمد محمد ابو عوف

7. وفيق صدقى حامد اللبان

8. السيد محمد عبده سليمان الراعى

9. احمد مختار مصطفى الحفناوى

10. مجدى محمود محمد المعصراوى

11. حسين سعد حسين محمد

12. هشام حفناوى السيد على

13. وحيد عبد القادر المتولى المتولى دشيش

14. محمد جلال محمد الحفناوى

15. محمد سليمان عفيفى عباس

16. ابراهيم موسى ابراهيم السيد صقر

17. حمدى عبد المجيد شلبى عاشور





سوهاج





1. مجدى احمد محمد خراجه

2. محمود عبدالرحيم ابوسديره

3. عبدالحكيم حسانى احمد محمد عبدالكريم

4. احمد فوزى محمود احمد

5. مصطفى قدرى مصطفى الشريف

6. عمر عثمان ابوزيد عبدالعال

7. مصطفى محمد مصطفى على

8. محمود سيد بخيت حماد

9. مصطفى محجوب محمد عطى

10. ضياءالدين جمال ابوضيف سيد

11. حمدى السيد سليمان على

12. احمد جبر احمد حسن

13. نور الدين مصطفى احمد رشوان

14. عنتر محمد احمد عبدالعال

15. احمد عبدالعال حسن حموده

16. عبداللطيف جمال عبداللطيف محمد

17. عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن احمد

18. ايمن حسنى كامل يوسف

19. عزيزه عبده سليمان حسين

20. علاء الدين محمد على عبدالمجيد

21. محمد مصطفى احمد محمود

22. خالد حسنى احمد محمد

23. احمد ناصر محمود حافظ الشريف

24. اسامه محمدالامين حسن ابوكريشه

25. عبدالواحد حلمى امين محمد

26. صلاح احمد خلف جامع

27. احمد عبداللاه حمدان ابوزيد

28. حسام مهنى صادق عبدالجواد

29. مجدى بديع لبيب فلتس

30. وائل بدر احمد سيد

31. عامر عثمان عبدالباسط عباس

32. خالد محمد على السمان محمود

33. هاشم محمد محمد هاشم

34. عادل محمود على ابراهيم

35. اسماعيل فاروق اسماعيل احمد ابوكريشه





شمال سيناء

1. مروه فؤاد حسين العيسوى

2. عبد العزيز محمود عبد العزيز محمود سعد

3. عبد الكريم يسن امين بدوى

4. سالم شتيوى سالمان غنيم

5. نبيل محمد صالح بدر

6. منصور على ابراهيم صالح

7. حسن احمد مصطفى حجاب





قنا





1. ابوالنجا محمود عثمان المحرزى

2. محمد كمال محمود موسى

3. عبدالراضى عربى محمد محمدحسن

4. سيداحمد فؤاد محمد ابوزيد

5. عبدالصمد عبداللطيف احمد محمد

6. اشرف عبدالوهاب محمد محمود

7. احمد ربيع محمد يوسف

8. علاءالدين حلمى ابراهيم محمود

9. مصطفى كمال عبدالوهاب موسى

10. الحسن على عباس عبدالسلام

11. خالد حماده قاسم محمد الشاذلى

12. سيد على محمد حامد

13. مساعد فارس محمد عمر

14. ابتسام محمد احمد مرعى

15. علاء الدين عزوز محمود اسماعيل

16. عربى ابوزيد احمد بدرى

17. عاطف محمد كمالى فكار

18. محمودالكبير الصغير ابراهيم احمد

19. يامنه محمود محمد حفنى

20. محمود السنوسى محمود سليمان

21. احمد ابراهيم الامير محمود

22. نان نصرالله زكى حنس

23. جمال عبدالله اسماعيل رشوان

24. رضا فتحى رسلان حسين الشريف

25. عصام عطاالله محمد بهلول

26. هانى محمود توفيق ابوزيد

27. منصور حميد عبدالرحيم مغربى

28. كواعب احمد محمد حسين

29. محمود ابوبكر احمد احمد

30. حسين احمد على اسماعيل معتوق

31. اشرف حافظ عبداللطيف احمد

32. عماد برتي ديمتري حزقيال

33. أسيا محمد أحمد جمعة

34. عياد صبري حبيب سلامه

35. سناء حسان طايع علي

36. صادق فتحي صادق سيد

37. حمام على عمر عبد الله

38. هشام فهمي محمد حسن

39. نبيل بخيت محمد سيد

40. عبدالله ابوالعلا مرعي ابراهيم

41. عبد الفتاح حسن احمد دنقل





كفر الشيخ





1. حسن قنديل على البحيرى

2. اشرف ممدوح عبدالونيس شعبان

3. على محمد على العجوانى

4. ممدوح حسنى حامد المناخلى

5. حسن على عبد الحميد خليل

6. مصطفى حمدى محمود جمعه

7. السيد مصطفى حسين خليفه

8. محمد ابراهيم عبد الحميد منصور

9. طارق محمد احمد المهدى

10. وليد محمد حسن سليمان

11. مصطفى محمد راضى حامد

12. سعيد محمد بسيونى ابوالمجد

13. برهان احمد السيد احمد

14. احمد احمد عبدالمقصود ابوسعد

15. احمد عبدالمنعم عبده محمد النحراوى

16. محمد عبدالواحد محمد شمس الدين

17. اميره عبدالسلام عبدالجيد محمد زايد

18. محمد فاروق عبدالقادر يوسف

19. فتحيه عبدالمنعم محمود الدشاش

20. عمرو فوزى عبدالحميد داود

21. عبدالعزيز محمد ابراهيم قطاطو





مرسى مطروح





1. رزق علوانى عبدالحميد علوانى

2. محمد رحومه عبدالواحد اسماعيل

3. حسين آدم جارح سعد

4. فتحى رزق محمد رحومه

5. صابر مصطفى محمد عبدالقادر