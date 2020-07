على طريقتهم الخاصة.. أطباء يحتفون بتعافي سيدة من كورونا.. فيديو

حتى وإن تغيرت البلدان فطريقة الاحتفال تتقارب كثيرًا، فداخل إحدى المستشفيات بالعراق انتصرت سيدة فيروس كورونا "كوفيد -19" .

وقد تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو للسيدة والأطباء وهم يحتفلون بتعافيها من الفيروس المستجد، بالغناء والتصفيق.

حيث يظهر في الفيديو اليدة وهي تجلس برداء أسود على السرير داخل المستشفى، بينما يلتف حولها عدد من الأطباء وأفراد أسرتها وهم يرتدون الملابس الواقية.

اندمج الأطباء والحضور في الغناء بالتراث العراقي وأندمجت معهم السيدة التي يبدو عليها الكبر، وأخذت تصفق وتتميل على ألحان الأغنية التي يؤديها من حولها.

An Iraqi patient wins her battle with #COVID19 and her family+hospital staff give her some well deserved cheer. This is the content I will always be here for. Let's hope this awful disease is dealt with soon and we find more love, laughter and kindness in our surroundings ❤️ https://t.co/Cqf6UOjgZ7