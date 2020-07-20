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منوعات

على طريقتهم الخاصة.. أطباء يحتفون بتعافي سيدة من كورونا.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أيام عصيبة تمر على مرضى فيروس كورونا المستجد آلالام تستمر لأسبوعين أو أكثر حالات تتدهورعزل صحي يمنع فيه من رؤية أقرب الناس إليه، تفاصيل موجعة ولكن بقدر وجعها ففهزيمة فيروس كهذا جدير بأن يجعل المريض وأطبائه يحتفلون بهذا الانتصار.

حتى وإن تغيرت البلدان فطريقة الاحتفال تتقارب كثيرًا، فداخل إحدى المستشفيات بالعراق انتصرت سيدة فيروس كورونا "كوفيد -19" . 

وقد تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو للسيدة والأطباء وهم يحتفلون بتعافيها من الفيروس المستجد، بالغناء والتصفيق. 
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حيث يظهر في الفيديو اليدة وهي تجلس برداء أسود على السرير داخل المستشفى، بينما يلتف حولها عدد من الأطباء وأفراد أسرتها وهم يرتدون الملابس الواقية. 

اندمج الأطباء والحضور في الغناء بالتراث العراقي وأندمجت معهم السيدة التي يبدو عليها الكبر، وأخذت تصفق وتتميل على ألحان الأغنية التي يؤديها من حولها.


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