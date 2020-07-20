AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في 7 نقاط.. لماذا وقع الاختيار على الجزيرة اليابانية لإطلاق مسبار الأمل؟

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
ن فوق أراضي الجزيرة اليابانية شق مسبار الأمل طريقه نحو كوكب المريخ، في  أول رحلة إلى الفضاء من صنع أيادي العرب 100 %، ولكن لما وقع الاختيار على جزيرة "تانيجاشمان" اليابانية؟، إليكم معلومات عنها.

1- جزيرة "تانيجاشيما" هي جزيرة يابانية صغيرة، تبلغ مساحتها 100 كيلومتر، أما عن تعداد سكانها فهم 33 ألف نسمة فقط. 

2- في أقصى جنوب شرق الجزيرة يستقر مركز تانيجاشيما الفضائي، الذي يعد أكبر مجمع لإطلاق الصواريخ في اليابان.

3- على مدار 50 عامًا كانت الجزيرة هي المحطة لإطلاق العديد من الصواريخ المتجهة للفضاء، وذلك كونها أقرب المناطق للفضاء. 

4- يسمح للناس بالجزيزرة مشاهدة الصواريخ أثناء إنطلاقها، بل وتوفر لهم مكانًا للمشاهدة والاستمتاع بتلك اللحظات. 

5-  إلى جانب إطلاق الصواريخ يعمل المركز الفضائي على إجراء البحوث والتنمية وإدارة البرنامج الفضائي الخاص باليابان.

6- أما عن عمليات إطلاق الصواريخ تتم تحديدًا في مجمَّع يوشينوبو لإطلاق الصواريخ الذي يضم منصتي إطلاق. 

7- يتم تتبع المركبات الفضائية المنطلقة  بالكاميرات أو الردار، حيث يوجد هناك مبانٍ مخصصة لتجميع المركبات الفضائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول مهمة عربية..تأجيل إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

تحديد موعد جديد لإطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

أخر كلام.. الإمارات: 20 يوليو موعد الانطلاق للمريخ

بث مباشر.. إطلاق مسبار "الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ

بث مباشر.. إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ

ترشيحاتنا

انشقاق جديد.. ميليشيات تابعة للوفاق ترفض القتال في سرت تحت قيادة تركيا

عبد الرحمن أبو زهرة: أنا مستوايا ميقلش عن آل باتشينو

شاهد.. رئيس حي عين شمس: 16 ألف مخالفة.. والمحافظة إجازة

حمادة طلبة: وليد سليمان شتمني وضربني وأكثر لاعب مؤذي في الدوري

هيعمل 3 عمليات بكرة.. حازم إمام يطلب من جمهوره الدعاء لابنه.. شاهد

الجيش الليبي: تركيا حشدت عددا كبيرا من المرتزقة في مصراتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد صور عرضت يارا نعوم للانتقاد