في 7 نقاط.. لماذا وقع الاختيار على الجزيرة اليابانية لإطلاق مسبار الأمل؟

ن فوق أراضي الجزيرة اليابانية شق مسبار الأمل طريقه نحو كوكب المريخ، في أول رحلة إلى الفضاء من صنع أيادي العرب 100 %، ولكن لما وقع الاختيار على جزيرة "تانيجاشمان" اليابانية؟، إليكم معلومات عنها.





1- جزيرة "تانيجاشيما" هي جزيرة يابانية صغيرة، تبلغ مساحتها 100 كيلومتر، أما عن تعداد سكانها فهم 33 ألف نسمة فقط.





2- في أقصى جنوب شرق الجزيرة يستقر مركز تانيجاشيما الفضائي، الذي يعد أكبر مجمع لإطلاق الصواريخ في اليابان.





3- على مدار 50 عامًا كانت الجزيرة هي المحطة لإطلاق العديد من الصواريخ المتجهة للفضاء، وذلك كونها أقرب المناطق للفضاء.





4- يسمح للناس بالجزيزرة مشاهدة الصواريخ أثناء إنطلاقها، بل وتوفر لهم مكانًا للمشاهدة والاستمتاع بتلك اللحظات.





5- إلى جانب إطلاق الصواريخ يعمل المركز الفضائي على إجراء البحوث والتنمية وإدارة البرنامج الفضائي الخاص باليابان.





6- أما عن عمليات إطلاق الصواريخ تتم تحديدًا في مجمَّع يوشينوبو لإطلاق الصواريخ الذي يضم منصتي إطلاق.





7- يتم تتبع المركبات الفضائية المنطلقة بالكاميرات أو الردار، حيث يوجد هناك مبانٍ مخصصة لتجميع المركبات الفضائية.



