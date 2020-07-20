AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من الأرض للمريخ.. تفاصيل رحلة مسبار الأمل الإماراتي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
في أول رحلة فضائية عربية اتجه مسبار الأمل الإماراتي نحو كوكب المريخ، ليقوم بمهمته ويدرس الكوكب عن قرب ويتفحص أوضاعه بمجرد وصوله إلى سطحه في بداية العام المقبل 2021، فما هي تفاصيل الرحلة من الانطلاق وحتى العودة؟.

- صمم مسبار الأمل الإماراتي خصيصًا للدوران حول كوكب المريخ ودراسة الغلاف الجوي له وخصائصه.

- تم تحديد شهر يوليو لإنطلاق المسبار، حتى يكون كوكب الأرض والمريخ في أقرب نقطة تلاقي، وهذا يحدث كل عامين في شهر يوليو، نظرًا إلى أن الأرض أسرع من المريخ  في دورانها حول الشمس.

- تمتد مدة دراسة الغلاف الجوي للكوكب نحو عامين كاملين. 

- يصل المسبار إلى كوكب المريخ في رحلة تمتد 7 أشهر، أي حوالي  200 يوم.

- 493.5 مليون كيلومتر تلك هي المسافة التي سيقطعها المسبار إلى المريخ.

- 121,000 كيلومتر /ساعة  السرعة التي يندفع بها المسبار نحو المريخ.

- بلغت سرعة الإطلاق للمرحلة الأولى للمسبار 34.000 كيلومتر/ساعة.

- عند وصوله إلى المريخ عليه في أقل من 30 دقيقة تشغيل المحركات تلقائيًا، وذلك حتى لا يتخطى الكوكب ويتوه في الفضاء.

-تصل الإشارات اللاسلكية  من المسبار بعد وصوله كوكب المريخ إلى كوكب الأرض في غضون 13 لـ 20 دقيقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسبار الأمل.. ولي عهد أبوظبي يغير صورة حساباته الشخصية لأول مرة منذ 11 عاما

الإمارات تستعد لإطلاق أول مهمة فضائية في العالم العربي إلى المريخ

بث مباشر.. إطلاق مسبار "الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ

مسبار الأمل ينطلق من اليابان إلى كوكب المريخ

شاهد.. اللحظات الأولى لانطلاق مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

قرقاش: انطلاق مسبار الأمل يقلص المسافة بين السماء والأرض

ترشيحاتنا

صفقة الأهلي الجديدة.. حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر من إصابة مزمنة

تغلب على كورونا في 48 ساعة.. أحمد موسى يروي تجربة أشرف مفيد مع فيروس كورونا

عبد الستار صبري: الخطيب مثلي الأعلي وأشجع الأهلي

صورة جديدة من خطوبة ابنة أصالة.. شاهد

غدا.. أكسفورد تعلن عن نتائج نهائية لـ لقاح كورونا.. بـ 35 جنيها.. فيديو

إنجي شرف تخطف الأنظار بصورة على البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة