من الأرض للمريخ.. تفاصيل رحلة مسبار الأمل الإماراتي

في أول رحلة فضائية عربية اتجه مسبار الأمل الإماراتي نحو كوكب المريخ، ليقوم بمهمته ويدرس الكوكب عن قرب ويتفحص أوضاعه بمجرد وصوله إلى سطحه في بداية العام المقبل 2021، فما هي تفاصيل الرحلة من الانطلاق وحتى العودة؟.





- صمم مسبار الأمل الإماراتي خصيصًا للدوران حول كوكب المريخ ودراسة الغلاف الجوي له وخصائصه.





- تم تحديد شهر يوليو لإنطلاق المسبار، حتى يكون كوكب الأرض والمريخ في أقرب نقطة تلاقي، وهذا يحدث كل عامين في شهر يوليو، نظرًا إلى أن الأرض أسرع من المريخ في دورانها حول الشمس.





- تمتد مدة دراسة الغلاف الجوي للكوكب نحو عامين كاملين.





- يصل المسبار إلى كوكب المريخ في رحلة تمتد 7 أشهر، أي حوالي 200 يوم.





- 493.5 مليون كيلومتر تلك هي المسافة التي سيقطعها المسبار إلى المريخ.





- 121,000 كيلومتر /ساعة السرعة التي يندفع بها المسبار نحو المريخ.





- بلغت سرعة الإطلاق للمرحلة الأولى للمسبار 34.000 كيلومتر/ساعة.





- عند وصوله إلى المريخ عليه في أقل من 30 دقيقة تشغيل المحركات تلقائيًا، وذلك حتى لا يتخطى الكوكب ويتوه في الفضاء.





-تصل الإشارات اللاسلكية من المسبار بعد وصوله كوكب المريخ إلى كوكب الأرض في غضون 13 لـ 20 دقيقة.



