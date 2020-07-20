أخبار الرياضة.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد.. أحمد الشناوي ينتظر قرار فايلر.. حقيقة معاناة طاهر محمد من إصابة مزمنة

- نشر أحمد عيد عبد الملك صورة لخريطة بورسعيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق عليها قائلا: "ما تكمل تقليب خوفت ليه" وهو ما اعتبره جمهور الاهلي اهانه منه لشهداء بورسعيد.
- قام أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز والمنتخب الوطني الأول بتأمين وتحديث كل حساباته وصفحاته الخاصة على تويتر وانستجرام والفيس بوك والتوك توك وتوثيقها بشكل قانوني وآمن وبطريقه متطوره واحترافيه في ظل المشاكل والاختراقات التي حدثت لصفحاته وحساباته في الاونه الاخيره.
- كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة.
- تقام اليوم، الاثنين، 20-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على للنحو التالي: