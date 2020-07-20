أخبار الرياضة.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد.. أحمد الشناوي ينتظر قرار فايلر.. حقيقة معاناة طاهر محمد من إصابة مزمنة





- كشف وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة.









- تقام اليوم، الاثنين، 20-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على للنحو التالي: