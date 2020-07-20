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توك شو

علاقة غريبة بين "العرق" وكورونا..طبيب يرد ويكشف مفاجأة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي
وجه الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، رسالة إلى كل المواطنين وهي أن ما ثبت بالفعل في تلك الفترة ومع انخفاض منحنى الإصابات بفيروس كورونا هو التزام المواطنين بارتداء الكمامات، معقبًأ: "هي الدرع الواقي".

وأشار الدكتور هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، إلى أن انخفاض معدلات الإصابة لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدًا على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حتى نودع الفيروس تماما على الكرة الأرضية.

وأوضح الناظر، ان العرق يخلصنا من السموم، ويقتل الجراثيم الموجودة على سطح الجلد، معقبا: "اشربوا مياه كتير عشان تعرقوا كتير، فتتخلصوا من السموم والجراثيم".

وأضاف أن ما يكشفه أو يصرح به عن فيروس كورونا أو غيره من الموضوعات يكون على أسس علمية، معلقا: "أنا مش بنجم، ولا بفتح المندل".

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