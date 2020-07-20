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أخبار العالم

سحب رعدية ممطرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان تلك المناطق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:01 ص
الارصاد السعودية
الارصاد السعودية
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محمود نوفل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران،مصحوبة بنشاط  في الرياح السطحية، لافتة الي انها تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها، أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

وبدورها ناشدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول.

كما شدد الدفاع المدني في منطقة نجران علي ضرورة اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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