الأرصاد السعودية تحذر من سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة

توقع التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم ان يسود طقسا غائما جزئيا علي المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط السعودية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.





وكشف التقرير الصادر اليوم عن حالة الطقس لهذا اليوم - في المملكة العربية السعودية عن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، حائل، الجوف والحدود الشمالية.





كما بينت هيئة الأرصاد السعودية في تقريرها أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



