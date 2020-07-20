بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد 10 إطلالات لـ يارا نعوم أثارت الجدل

أثارت يارا نعوم الجدل أمس نتيجة منشور إحدى السيدات التي اتهمتها بالتنمر والعنصرية، تجاه فتاه تعمل لدى الأسرة "شغالة" ونزولها إلى حمام سباحة في أحد الفنادق.
وتصدرت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب التريند خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتألق يارا نعوم بإطلالات أنيقة وجريئة تعرضها للانتقاد في بعض الاحيان، وسنعرض لكم بعض الصور لإطلالات يارا نعوم.
وزوجة اللاعب عماد متعب يارا نعوم ردت على صفحتها الشخصية بالفيسبوك وتقول "بشأن ما تم تداوله من أخبار مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامي وزوجي بالتعدي على حرية بعض الأشخاص بحجة الطبقية ف أحب أن أوضح أنني وزوجي نحترم كافة أطياف المجتمع الذي نحن منه".
ثانيا انني تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضي فيه العطلة الصيفية عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصه للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات حرصا علي السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
إلا أن هذه الأسرة قامت بالزج باسمي وباسم زوجي مستغلين شهرته في تشهير واضح وسوف نلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي.
ثالثا أوضح أن عماد لم يكن متواجدا وكان في إحدى رحلات الصيد وعقب عودته وعلمه، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التشهير أخيرا أؤكد احترامنا لكافة اطياف المجتمع وأن ما حدث لا يرقى إلا أنه نوع من أنواع التشهير المتعمد وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وإليكم صور يارا نعوم..
وتصدرت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب التريند خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتألق يارا نعوم بإطلالات أنيقة وجريئة تعرضها للانتقاد في بعض الاحيان، وسنعرض لكم بعض الصور لإطلالات يارا نعوم.
وزوجة اللاعب عماد متعب يارا نعوم ردت على صفحتها الشخصية بالفيسبوك وتقول "بشأن ما تم تداوله من أخبار مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامي وزوجي بالتعدي على حرية بعض الأشخاص بحجة الطبقية ف أحب أن أوضح أنني وزوجي نحترم كافة أطياف المجتمع الذي نحن منه".
ثانيا انني تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضي فيه العطلة الصيفية عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية دون الالتزام بالملابس المخصصه للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات حرصا علي السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
إلا أن هذه الأسرة قامت بالزج باسمي وباسم زوجي مستغلين شهرته في تشهير واضح وسوف نلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي.
ثالثا أوضح أن عماد لم يكن متواجدا وكان في إحدى رحلات الصيد وعقب عودته وعلمه، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التشهير أخيرا أؤكد احترامنا لكافة اطياف المجتمع وأن ما حدث لا يرقى إلا أنه نوع من أنواع التشهير المتعمد وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وإليكم صور يارا نعوم..