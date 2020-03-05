شاهد.. أحدث ظهور لـ عماد متعب وزوجته يارا نعوم

حرصت يارا نعوم زوجة لاعب الأهلى السابق عماد متعب، وملكة جمال مصر سابقا، بمشاركة متابعيها، بصورة جديدة لها برفقة زوجها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت يارا نعوم بإطلالة مبهرة، وارتدت فستانا باللون الأسود مكشوف الكتفين، تاركة شعرها البني منسدلا على كتفيها، واعتمدت يارا نعوم على المكياج الهادئ وهو ما أعطاها شكلا جماليا وجذابا.





وعلقت: " السعادة في الزواج هي لحظة اختيار لحظة.. قرار بالحب والعفو والنمو والتقدم في السن مع البقاء صغيرا في قلبك".





وتفاعل عدد كبير من محبي عماد متعب وزوجته يارا نعوم، وجاءت التعليقات كالآتى: "قمرين" .. "ماشاء الله" .. "ربنا يحميكم".





يذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".





ويشار إلى أن يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008.



