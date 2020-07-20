طبيبة بيطرية: الحيوانات الأليفة لا تنقل كورونا للإنسان.. فيديو

قالت الطبيبة البيطرية، سمر عبد الرحمن، إنه يجب توعية الأطفال والمواطنين للتعامل مع الحيوانات الأليفة ، لافتة إلى أنه يجب على الأطفال أن ينشئوا بشكل سوى والتعامل مع الحيوانات الأليفة بشكل جيد.





وأضافت الطبيبة البيطرية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن الحيوانات الأليفة لاتنقل الكورونا للإنسان، مشيرة إلى أن هناك العشرات من المواطنين سربوا حيواناتهم الأليفة خوفًا من نقل فيروس كورونا





وتابعت أن كلاب وقطط المنزل من الصعب التعامل والعيش فى الشارع، موضحة أن الكلاب والقطط لا تنقل الفيروسات، مؤكدة أنها اخذت كل الكلاب التى تم تسريبها واجرت لهم كل التحاليل للتأكد من صحتهم وسلامتهم.





ولفتت إلى أن الكلاب تنقل فيروس الإنفلونزا بين الحيوانات وبعضها ولكن ليس بين الكلب والحيوان، مضيفة أنها وجدت متبنى من للكلبة التى وجدتها فى الشارع بعد علاجها من كسر فى ساقها نتيجة خبط سيارة لها.