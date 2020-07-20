AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت: حالات الشفاء من كورونا تتجاوز حاجز الـ 50 ألفا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الكويت، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، شفاء 652 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 50339.


وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.


وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد إلى 59204 حالات، بعد تسجيل 300 إصابة جديدة.


وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 408 حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تسجل 772 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في 24 ساعة

ارتفاع عدد المتعافين .. الكويت تسجل 514 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

بإجمالي 31770 حالة.. الكويت تسجل 530 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

الإجمالي يتخطى 33 ألفا.. الكويت تسجل 558 حالة شفاء جديدة من كورونا

منذ بداية الجائحة.. عدد المتعافين من كورونا في الكويت يتجاوز 40 ألف حالة

ترشيحاتنا

للحاصلين على شهادة الثانوية العام الماضي.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بـ كلية الشرطة اليوم

أخبار التوك شو.. الإنتربول الدولي يلاحق محمد علي.. وأحمد موسى يكشف الخطوات القادمة فى حالة فشل مفاوضات سد النهضة

سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور

سيصبح ذكرى.. هاني الناظر يكشف أسباب تراجع الإصابات بكورونا

هواية أم لكسر الملل.. أبراج الحمام تنتشر في دمياط والوحدات المحلية تحاربها

قرار تاريخي.. منع زراعة الموز فى الأراضى الصحراوية لترشيد المياه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع

سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور

ندى الكامل ترافق أحمد الفيشاوي فى موقع تصوير 30 مارس .. صور