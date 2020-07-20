الكويت: حالات الشفاء من كورونا تتجاوز حاجز الـ 50 ألفا

سجلت دولة الكويت، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، شفاء 652 إصابة بمرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 50339.









وقالت الوزارة في بيان، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.







وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد إلى 59204 حالات، بعد تسجيل 300 إصابة جديدة.





