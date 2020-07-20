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أخبار العالم

أذربيجان: تركيا لم ترسل مرتزقة إلينا.. وجيشنا قادر على الدفاع عن أراضينا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نفت سفارة دولة أذربيجان لدى مصر التقارير التي زعمت أن الاستخبارات التركية بدأت بتسجيل أسماء مليشيات ومرتزقة إرهابيين لإرسالهم إلى أذربيجان لمساندتها في حل الصراع الحدودي مع أرمينيا. 


وقالت السفارة في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "أذربيجان لديها قدرة على تحرير أراضيها بجيشها المقتدر، ولا تحتاج إلى مثل هذه الخطوات". 


وسبق أن توسطت روسيا المقربة من أرمينيا وأذربيجان خلال مواجهات سابقة بينهما، ففي وقت سابق، عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائه مجلس الأمن القومي عن "قلقه العميق من التصعيد الحالي". 


ورغم محاولات الوساطة، تواصل وسائل الإعلام التركية حملة التحريض ضد أرمينيا، وتشجع على إشعال المعارك مجددًا، بدعم رسمي. 

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرمينيا بالقول إنها "في موقف صعب لا يمكنها التعامل معه" في الصراع. 
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