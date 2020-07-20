مصطفى قمر ينشر مقطعا من إحدى أغاني ألبومه

نشر مصطفى قمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " مقطعا من أغنية "ح غنيلك"، ومعها صور غلاف الألبوم لتشويق الجمهور لطرحه قريبا.

ويضم الألبوم 8 أغاني جديدة نفذها مصطفى قمر مع كل من الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحنها مصطفى قمر وأشرف السرخوجلي، والألبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر.





ومن المقرر أن يشهد الألبوم تقديم أغنيتين بطريقة الدويتو الأولى مع ياسر قمر، شقيق مصطفى قمر، والثانية مع الفنان ناصر المزداوي.



